Recorded Future bringt Enterprise AI for Intelligence auf den Markt

Basierend auf dem Intelligence Graph von Recorded Future – dem weltweit größten Intelligenzbestand – ergänzt Enterprise AI den Menschen und verteidigt die Demokratie gegen konvergierende Bedrohungen

BOSTON, 14. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltweit größte Unternehmen für Intelligenz, gab heute bekannt, dass die KI von Recorded Future aus der Beta-Phase herauskommt, um Menschen zu unterstützen und die Demokratie gegen konvergierende globale Bedrohungen zu verteidigen. Durch die Erweiterung der KI-Fähigkeiten von Recorded Future bieten die neuen Unternehmensfunktionen jedem Analysten in einem Unternehmen einen leistungsstarken generativen KI-basierten Assistenten für Intelligenz und Verteidigung sowie die Möglichkeit, sehr große Unternehmensbedrohungsflächen im physischen und Cyber-Raum per Software zu definieren und diese in KI-Analysen zu nutzen.

Recorded Future Enterprise AI

Eine wirksame Bedrohungsaufklärung setzt die Fähigkeit voraus, riesige Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, die aus unterschiedlichen und disparaten Quellen stammen, was den Einsatz von KI erfordert. Basierend auf dem Intelligence Graph, dem weltweit größten Bestand an Intelligenz, war Recorded Future AI die erste marktreife KI-Lösung für Intelligenz, die von einem KI-affinen Unternehmen entwickelt wurde, und wird von den weltweit führenden Organisationen und Ländern eingesetzt, die die Kerninfrastruktur verteidigen, von der die Gesellschaft abhängt. Recorded Future AI kontextualisiert den rasanten Ansturm konvergierender, KI-gesteuerter Bedrohungen in den Bereichen Cyber, physische Bedrohungen und Einflussnahme auf Operationen und hilft dabei, die Bedrohungslandschaft in Echtzeit zu erforschen, so dass Verteidiger schnell ein Situationsbewusstsein entwickeln und Maßnahmen ergreifen können.

„Da die KI in alle Bereiche der Gesellschaft einfließt, wird keine Regierung oder Organisation gegen ihre Vorteile und Auswirkungen immun sein. Es wird immer dringender, dass die Verteidiger mit dem Tempo des heutigen technologischen Fortschritts Schritt halten. Unsere Intelligence Cloud bietet seit über einem Jahrzehnt Schnelligkeit, umfassende Intelligenz und die Fähigkeit, ein Situationsbewusstsein für globale Bedrohungen zu schaffen. Recorded Future AI sorgt dafür, dass die Verteidiger mit der Geschwindigkeit der KI vorankommen." - Dr. Christopher Ahlberg, Mitbegründer und CEO von Recorded Future

Die KI von Recorded Future ist in einigen der bekanntesten Nachrichtendienste der Welt im Einsatz und wird in einigen Fällen von Hunderten von Nachrichtendienstanalysten in einzelnen Organisationen genutzt. Mittlerweile haben alle menschlichen Analysten Zugang zu einem persönlichen Assistenten, und die KI von Recorded Future kann auch von Algorithmen genutzt werden, die direkt mit ihr verbunden sind. Unternehmen und ganze Nationen können große und komplexe Bedrohungsflächen in der physischen und der Cyberwelt definieren und diese ohne Weiteres in KI-Interaktionen nutzen, wodurch die Grenzen des in LLMs verwendeten Kontexts massiv erweitert werden.

„Künstliche Intelligenz verändert die Intelligenz, sowohl für die Cybersicherheit als auch für die Kriegskräfte. Tatsächlich verändert sie bereits das Wesen von Krieg und Konflikt, wie wir in der Ukraine erlebt haben. Unsere Zusammenarbeit mit Recorded Future beim Einsatz von Recorded Future AI in der ukrainischen Regierung zur Unterstützung von Cyber- und Verteidigungsmissionen war sehr hilfreich." - Yegor Dubynskyi, Stellvertretender Minister für Cybersicherheit des Ministeriums für digitale Transformation der Ukraine

Weitere Informationen zu Recorded Future AI finden Sie im Internet: https://www.recordedfuture.com/next-evolution-recorded-future-ai-powering-threat-intelligence

Über Recorded Future

Recorded Future ist der weltweit größte Anbieter von Bedrohungsdaten. Die Intelligence Cloud von Recorded Future liefert durchgängige Informationen über Gegner, Infrastruktur und Ziele. Durch die Indizierung des Internets über das Open Web, das Dark Web und technische Quellen bietet Recorded Future einen Echtzeit-Einblick in die wachsende Angriffsfläche und die Bedrohungslandschaft und versetzt Kunden in die Lage, schnell und zuverlässig zu handeln, um Risiken zu reduzieren und das Geschäft sicher voranzutreiben. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.700 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 75 Ländern zusammen, um unvoreingenommene und umsetzbare Informationen in Echtzeit zu liefern. Erfahren Sie mehr unter recordedfuture.com.

