Redis wird Partner des GovTech Campus Deutschland, um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Deutschland zu beschleunigen

BERLIN, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Redis, die schnellste Echtzeit-Datenplattform der Welt, kooperiert ab sofort mit dem GovTech Campus Deutschland. Ziel der Partnerschaft ist es, das Netzwerk der Berliner NGO aus Start-ups, Forschungsinstituten und Tech-Unternehmen dabei zu unterstützen, bahnbrechende Anwendungen in Höchstgeschwindigkeit zu entwickeln und so die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben.

Als bewährter Technologiepartner von weltweit führenden Unternehmen wie OpenAI bringt Redis seine globale Erfolgsbilanz im öffentlichen Sektor ein. Ziel ist es, eine Brücke zwischen technologischen Innovationen und den Anforderungen des öffentlichen Dienstes zu schlagen und so die Modernisierung von Verwaltungsprozessen und öffentlichen Dienstleistungen zu unterstützen.

„Deutschlands öffentlicher Sektor befindet sich in einer kritischen Phase. Eine langsame Umsetzung und Engpässe gefährden die digitale Zukunft des Landes", so Thomas Gregg, Regionaldirektor für Zentral-EMEA von Redis. „Es mangelt nicht an Investitionen, sondern vielmehr an der Überwindung fragmentierter, analoger und veralteter Strukturen, die digitale Verwaltungsleistungen blockieren."

Der GovTech Campus Deutschland hat ein einzigartiges Umfeld geschaffen, in dem Behörden, Start-ups und Technologieunternehmen Seite an Seite arbeiten, um in einer zentralen Umgebung neue Innovationen und Lösungen für den Einsatz im gesamten öffentlichen Sektor zu entwickeln und zu testen. Wir sind überzeugt, dass unsere Expertise in der Echtzeit-Datenverarbeitung diese Partnerschaft zu einem essenziellen Baustein für die Beschleunigung der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland machen wird."

Der einzigartige Status des GovTech Campus Deutschland als regierungsnahes Technologie-Ökosystem verfolgt ein Kernziel: einen digital schwach aufgestellten Staat zu reformieren. Da Bürgerinnen und Bürger oft noch immer Papierformulare ausfüllen oder jahrzehntealte IT-Systeme nutzen müssen, treibt der Campus die Modernisierung des deutschen öffentlichen Sektors maßgeblich voran.

Zu den Aufgaben des Campus gehören die Schaffung von Innovationsräumen durch Sandbox-Umgebungen, das Aufbrechen von starren Beschaffungsprozessen und die besten Start-ups mit dem Staat zusammenzubringen. Hierbei ist Redis' Position als Marktführer für Geschwindigkeit bei Cloud- und On-Prem-Datenbanken für Caching und Vektor-Suche entscheidend. So wird eine schnelle Umsetzung von Projekten garantiert und die transformative Innovation in der gesamten öffentlichen Verwaltung entscheidend vorangetrieben.

Die Bundesregierung hat im März eine Investitionsoffensive von einer Billion Euro zur Förderung von Technologie und Produktion angekündigt. In dieser für die digitale Transformation entscheidenden Zeit bekräftigt Redis sein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland durch eine wachsende Präsenz. In den vergangenen sechs Monaten hat das Unternehmen sein lokales Team bereits von zwei auf fünfzehn Mitarbeiter erweitert, weitere Einstellungen sind in den kommenden Monaten geplant.

„Durch die Zusammenarbeit mit Redis können Teams im gesamten öffentlichen Sektor digitale Services schneller entwerfen und umsetzen", so David Steinacker, Leiter Partnerschaften vom GovTech Campus Deutschland. „Dank der Echtzeit-Datenverarbeitung von Redis und dem tiefen Verständnis für die technischen Bedürfnisse öffentlicher Organisationen verkürzen wir den Weg vom Pilotprojekt zur Produktionsreife erheblich. So schaffen wir echte Agilität in der öffentlichen IT. Das bringt Deutschland nicht nur an die Spitze der Tech-Innovation, sondern durchbricht auch bürokratische Hürden. Das Ergebnis sind schnellere und bessere Services für Bürger, die sich viel zu lange mit veralteten und fragmentierten Systemen auseinandersetzen mussten."

Mit dieser Partnerschaft setzt Redis seine Strategie für den öffentlichen Sektor konsequent fort und knüpft an erfolgreiche Kooperationen mit Regierungen in ganz Europa und Nordamerika an.

Über Redis

Redis ist die schnellste Datenplattform der Welt. Seit dem Start als Open-Source-Projekt im Jahr 2011 hat sich Redis zur meistgenannten Marke für Caching-Lösungen entwickelt. Über 10.000 Kunden entwickeln, skalieren und betreiben mit Redis die Apps, die unsere Welt am Laufen halten. Mit Cloud- und On-Prem-Datenbanken für Caching, GenAI und mehr setzt Redis neue Maßstäbe bei der App-Performance digitaler Unternehmen.

Mit Standorten in San Francisco, Austin, London und Tel Aviv ist Redis weltweit als führend in der Entwicklung blitzschneller Apps bekannt. Mehr erfahren auf redis.io.