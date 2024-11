Reisetrends 2024: Städtereisen, Alleinreisen und AI

Omios "NowNext 2024"-Report enthüllt die neuesten Trends und Entscheidungsfaktoren für Reisebuchungen

BERLIN, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Reisebuchungsplattform Omio hat heute ihren ersten Jahresbericht "NowNext" veröffentlicht, der die Trends enthüllt, die das Reisen im Jahr 2024 und darüber hinaus bestimmen. Unter anderem zeigt sich ein Anstieg im Bereich Städtereisen, Alleinreisen und in der Nutzungsbereitschaft von Künstlicher Intelligenz. Omio beauftragte das renommierte Forschungsinstitut Ripple Effect mit einer Omnibus-Umfrage unter Tausenden von europäischen und US-amerikanischen Reisenden. Die Ergebnisse, ergänzt durch Benutzerdaten, unterstreichen den Anstieg des Reiseverkehrs. Auch zeigt sich, dass neue Treiber die Buchungsentscheidungen beeinflussen.

„Bei Omio suchen wir immer nach neuen Wegen, um die Reiseerlebnisse unserer Kund:innen zu vereinfachen und zu bereichern", kommentiert Veronica Diquattro, Omio President B2C Europe. „Wir haben diesen Jahresbericht erstellt, um ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, was Buchungsentscheidungen jetzt und bis 2025 beeinflusst. Vom Anstieg des Alleinreisens von Männern bis zur Rückkehr von Städtereisen sehen wir eine dynamische Mischung aus aufkommenden neuen Trends und der Renaissance von Urlaubsritualen. Wir erleben auch den anhaltenden Aufstieg des digitalen Reisenden, dessen zunehmende Abhängigkeit von KI, sozialen Medien und Apps einen Einblick darin gibt, wie sich die Branche weiterentwickeln muss, um den sich ändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden."

Folgende sechs Trends zeigt der Report:

Travel with a Capital C: Abgelegene Nischenorte sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, doch Städtereisen liegen wieder im Trend: 60 Prozent der Reisenden planen im Jahr 2025 Großstädte zu besuchen. Kulturreiche Hauptstädte belegen den Spitzenplatz der gefragtesten Orte auf der Omio-Plattform im Jahr 2024. Doch es sind nicht nur berühmte Wahrzeichen, die Reisende dazu bewegen, in die Stadt zu fahren. Auch Kulinarik, Konzerte und Sportveranstaltungen gehören zunehmend zu den Hauptgründen, warum Reisende in Scharen in die Großstädte strömen.

Lost in Translation: Reisen erweitert unseren Horizont und eröffnet uns einen neuen Blick auf fremde Kulturen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Als größte Stressquellen nennen Reisende Sprachbarrieren und die Navigation in unbekannten Verkehrsnetzen. Fast ein Drittel (29 Prozent) der Befragten hat Probleme mit dem Transport im Ausland. Im Jahr 2025 werden Reisende sich zunehmend auf Technologie verlassen, um die Komplexität internationaler Reisen zu bewältigen. 44 Prozent geben an, dass sie im Jahr 2025 KI zur Planung und Buchung von Reisen nutzen würden, verglichen mit 27 Prozent im Jahr 2024.

The New Travel AI-gents: Die Buchung eines Urlaubsziels ist nicht immer einfach. Angesichts der großen Auswahl stehen wir unter großem Druck, sicherzustellen, dass wir den richtigen Ort auswählen, der unseren Reiseerwartungen entspricht. Es ist daher keine Überraschung, dass versierte Reisende zunehmend KI und soziale Medien nutzen: 45 Prozent der Reisenden holen sich im Jahr 2024 ihre Reiseinspiration aus sozialen Medien.

Summer Suntrap: Während die Nebensaison günstigere, ruhigere und gemäßigte Bedingungen bieten kann, können Reisende Trips in der Hochsaison im Sommer einfach nicht widerstehen. Im Jahr 2024 glaubten 74 Prozent der Reisenden, dass Juni, Juli und August die besten Reisezeiten seien. Im Jahr 2025 dürfte es ähnlich aussehen: 76 Prozent würden das volle touristische Erlebnis der Hochsaison den Optionen außerhalb der Hauptsaison vorziehen.

TLC (Travel Loving Care): Bewusstes Reisen wird für Reisende immer wichtiger, da sie versuchen, die negativen Auswirkungen ihrer Trips zu minimieren und den Gemeinden und Orten, die sie besuchen, zu helfen. Mehr als die Hälfte der Reisenden (58 Prozent) reist eher an Orte, die nachhaltiges Reisen fördern, und 44 Prozent sagen, dass die Unterstützung lokaler Unternehmen und Restaurants ein wichtiger Teil ihrer Reisepläne ist.

Boy Wander: Von der Selbstfindung über die mentale Stärkung und Unabhängigkeit bis hin zum Aufbau von Selbstvertrauen bietet das Alleinreisen viele Vorteile. In den letzten Jahren wurde dieser Trend vor allem von Frauen angeführt, aber perspektivisch ist ein Anstieg der Zahl alleinreisender Männer zu sehen: 30 Prozent der Männer im Vergleich zu 23 Prozent der Frauen planen im Jahr 2025 eine Soloreise. Männer planen nicht nur mehr allein zu reisen, sondern auch mit höheren Ausgaben: 28 Prozent der Männer planen über 2.000 £ (umgerechnet knapp 2.400 €) für ihre Auslandsreise auszugeben.

Ein spannendes Jahr 2025 liegt vor uns…

Veronica Diquattro: „Aus unserem "NowNext"-Bericht 2024 geht klar hervor, dass sich die Bedürfnisse der Reisenden weiter ändern. Bei Omio ist es unsere Mission, eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Plattform anzubieten, mit der Reisende aus allen Teilen der Welt die Komplexität der Reiselandschaft mit Leichtigkeit bewältigen können. Unser Ziel ist es, alle Arten von Reisenden zu unterstützen und dabei auf individuelle Bedürfnisse, persönliche Vorlieben und Entscheidungsfaktoren im Jahr 2025 und darüber hinaus einzugehen. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, die Dinge zu verändern. Das Reisen ändert sich und Omio ist führend."

Hier finden Sie den vollständigen "NowNext '24"-Report: LINK

