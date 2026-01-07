Reolink präsentiert neue KI-Box und Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras auf der CES 2026

LAS VEGAS, Nevada, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 stellt Reolink neue KI-Funktionen und innovative Sicherheitskameralösungen mit KI vor, um das Portfolio weiter zu stärken.

Reolink presents its latest security solutions at CES 2026 Reolink unveils OMVI X16 PoE — a CES 2026 Innovation Awards Honoree Reolink debuts AI Box, enhancing On-Device Intelligence

Das Unternehmen präsentiert die neue Reolink AI Box, einen unabhängigen KI-Hub, der KI-Computing direkt auf lokale Geräte bringt. Außerdem stellt Reolink die OMVI Series mit Dreifachobjektiv-Kameras, inklusive der 24 MP OMVI X16 PoE, vor. Darüber hinaus erweitert Reolink die Produktpalette mit seiner neuen Power-Efficient Series, einer Reihe batteriebetriebener Kameras, sowie der Einführung der neuen Solar Floodlight Cam. Marktstart für alle Produkte ist für dieses Jahr geplant. Die Neuheiten sind vor Ort in Las Vegas ausgestellt: Stand 52817 in den Hallen A–D der Venetian Expo.

Reolink AI Box – schnelle und intelligente lokale KI

Die AI Box wird von der Qualcomm Dragonwing™ Q8 Series angetrieben und verarbeitet alle Daten aus Erkennung, Analyse und Suche lokal. Damit macht sie Heimsicherheit schneller, intelligenter und zuverlässiger und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Verzögerungen durch Cloud-Nutzung gehören der Vergangenheit an.

Als zentrale Schnittstelle lässt sich die AI Box durch eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung problemlos mit den meisten Reolink-Kameras (mit Ausnahme von 4G-Kameras), Home Hubs und Netzwerk-Videorekordern (NVRs) verbinden. So stellt sie die neuesten ReoNeura™-KI-Funktionen auch für Geräte bereit, die diese nicht lokal zur Verfügung stellen können. Zu den neuen Funktionen gehören:

Prompt-basierte Warnmeldungen: Nutzer können dabei intelligente Warnmeldungen in natürlicher Sprache erstellen, z. B. „Ein Mann klettert über einen Zaun" oder „Die Mülltonne im Hinterhof ist voll". Das System generiert dann eine KI-Logik zur Erkennung und Reaktion. Es versteht Handlungen und Absichten und generiert relevante Benachrichtigungen, die auf die Nutzungsumgebung zugeschnitten sind.

Nutzer können dabei intelligente Warnmeldungen in natürlicher Sprache erstellen, z. B. „Ein Mann klettert über einen Zaun" oder „Die Mülltonne im Hinterhof ist voll". Das System generiert dann eine KI-Logik zur Erkennung und Reaktion. Es versteht Handlungen und Absichten und generiert relevante Benachrichtigungen, die auf die Nutzungsumgebung zugeschnitten sind. Ereignisbeschreibung: Diese Funktion übersetzt das Videomaterial in verständliche Beschreibungen und erkennt Personen, Objekte, Handlungen und Kontexte. Außerdem weist sie Sicherheitsstufen von L1 (normale Aktivität) bis L4 (erfordert dringend Aufmerksamkeit) zu, damit sich Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können.

Darüber hinaus bietet die AI Box eine verbesserte lokale KI-Videosuche+ mit noch höherer Genauigkeit sowie die Smart Summary, die aus KI-analysierten Daten übersichtliche, visuell aufbereitete Zusammenfassungen macht.

Reolink OMVI Series – schärfere Details, intelligentere Verfolgung

Für hohe Klarheit und vollständige Abdeckung stellt Reolink die OMVI Series vor, eine innovative Produktreihe von Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras, darunter die 24 MP OMVI X16 PoE sowie die 18 MP OMVI 3i WiFi und PoE.

Die OMVI X16 PoE von Reolink verfügt über ein 24 MP-Dreifach-Objektivsystem. Dieses kombiniert eine 16 MP-Dual-Objektiv-Panoramakamera mit einer 180°-Ultraweitwinkelansicht und ein PTZ-Objektiv mit 8 MP Auflösung und 16-fachem optischen Zoom. Drei Motoren ermöglichen eine motorisierte Neigung von 0–22° für die Panoramaobjektive und 360°-Endlos-Schwenken in Hochgeschwindigkeit mit 140°-Neigung für die PTZ-Einheit.

Die Kamera verfügt über eine synchronisierte intelligente Verfolgung (Synchronized Smart Tracking). Erkennt die Panoramakamera eine Bewegung, fixiert das PTZ-Objektiv das Motiv automatisch und verfolgt es in einer voreingestellten Nahaufnahme auch über das Sichtfeld des Panoramaobjektivs hinaus, bis das Ziel den gesamten Überwachungsbereich verlässt. Nutzer können beide Perspektiven gleichzeitig in der Reolink-App oder im PC-Client ansehen.

Nutzer können außerdem auf einen beliebigen Punkt in der Panoramaansicht tippen, um das PTZ-Objektiv sofort darauf zu fokussieren und so weitere Details zu sehen. Zudem ist es möglich, benutzerdefinierte, automatische Überwachungspläne festzulegen und 1-Klick-Scans durchzuführen, um mögliche Bedrohungen proaktiv und frühzeitig zu erkennen.

Neue Power-Efficient Series

In Zusammenarbeit mit Qualcomm stellt Reolink eine neue Reihe batteriebetriebener Türklingeln und Kameras vor. Diese sind besonders kompakt, benutzerfreundlich und kostengünstig. Dank des Qualcomm® Micro-Power Wi-Fi QCC730 Chips bietet die Serie eine bis zu 96 % längere Akkuleistung im Vergleich zum Branchenstandard[1] und sorgt so bei energieeffizientem Betrieb für langlebige, zuverlässige Sicherheit zu Hause.

Neue Solar Floodlight Cam

Um den vielfältigen Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, erweitert Reolink sein Produktangebot um die neue Solar Floodlight Cam mit integriertem Solarpanel. Die 4MP-Solar-Flutlichtkamera ist das neueste Mitglied der Floodlight-Serie.

Sie kombiniert 1.000-Lumen-Flutlichter und eine 4MP-Weitwinkelansicht von 150° mit intelligenter KI-Erkennung und Beleuchtungssteuerung. Die kabellose Kamera verfügt über ein integriertes 3W-Solarpanel und kann so mit einer Stunde Sonnenlicht den ganzen Tag lang betrieben werden. Bei voller Ladung hält sie ohne weiteres Sonnenlicht bis zu drei Monate[2] und bietet zuverlässige Sicherheit im Außenbereich bei minimalem Wartungsaufwand.

Weitere Informationen finden Sie auf der CES 2026-Landingpage.

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com.

[1] Basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer von fünf Minuten. Im Vergleich zu branchenüblichen WiFi-Lösungen. Die tatsächliche Leistung kann variieren

[2] Basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer von fünf Minuten. (PIR-Bewegungsauslösung und ganztägiger Standby-Modus). Die tatsächliche Leistung kann variieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856050/Reolink_presents_its_latest_security_solutions_at_CES_2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856049/Reolink_unveils_OMVI_X16_PoE___a_CES_2026_Innovation_Awards_Honoree.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856048/Reolink_debuts_AI_Box__enhancing_On_Device_Intelligence.jpg