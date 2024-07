Robertshaw kündigt Schließung des Werks in Trnava, Slowakei, an; Vermögenswerte des Werks stehen zum Verkauf

TRNAVA, Slowakei, 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Robertshaw gab heute die Schließung seiner Produktionsstätte in Trnava, Slowakei, bekannt. Die Schließung wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Die Entscheidung, das Werk in Trnava zu schließen, folgt auf einen Zeitraum, in dem sich die Einnahmen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben. Die Nachfrage der Kunden nach den derzeitigen Produkten von Trnava ist stetig zurückgegangen, und die Bemühungen, neue Kunden oder Produktionsmengen zu gewinnen, waren erfolglos.

Dies ist wichtig zu betonen: Diese Schließung erfolgt unabhängig vom laufenden Umschuldungsverfahren nach Kapitel 11 für das US-Geschäft von Robertshaw

Geordnete Abwicklung und Unterstützung der Belegschaft

Robertshaw hat sich zu einer geordneten Abwicklung des Geschäfts in Trnava verpflichtet. Damit wird sichergestellt, dass bestehende Kundenaufträge und einige endgültige Kaufanforderungen erfüllt werden können. Außerdem kann Robertshaw damit seine Mitarbeiter in Trnava verantwortungsvoll unterstützen und die persönlichen Auswirkungen der Schließung abmildern.

Das Unternehmen spricht seinen Mitarbeitern in Trnava seine aufrichtige Anerkennung für ihren enormen Beitrag aus. Ihre harte Arbeit, ihr Fachwissen und ihre Professionalität über viele Jahre hinweg werden sehr geschätzt.

Zum Erwerb verfügbare Anlagegüter

Robertshaw ist bereit, alle Optionen bezüglich des Werks in Trnava zu prüfen, einschließlich des Erwerbs oder der Nutzung der Vermögenswerte. Das Unternehmen begrüßt Gespräche mit Interessenten, insbesondere aus der Region, die an einer Übernahme des Managementteams, der Maschinen oder der Belegschaft interessiert sein könnten.

Fokus auf die Vermittlung von Arbeitskräften vor Ort

Auch wenn die Schließung notwendig ist, wird Robertshaw alles daran setzen, seine Mitarbeiter in Trnava in neue Positionen zu vermitteln. Das Unternehmen wird diese hochqualifizierten Personen aktiv mit dem Bedarf anderer Unternehmen in der Region zusammenbringen. Dazu gehört auch die Erleichterung des Einstellungsverfahrens für bestimmte Gruppen mit gefragten Qualifikationen.

Vollständige Produktionskapazitäten verfügbar

Das Werk in Trnava ist mit allen Standard-Elektronikprozessen und PCBA-Fertigungskapazitäten ausgestattet, einschließlich manueller Montage, Prüfung und Serienfertigung. Dies ist eine sehr vorteilhafte Gelegenheit für jedes Unternehmen, das eine gut ausgestattete Einrichtung und qualifizierte Arbeitskräfte sucht.

Informationen zu Robertshaw

Robertshaw ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Steuerungskomponenten für die Haushaltsgeräteindustrie. Robertshaw liefert fortschrittliche Durchflussregelungskomponenten und -systeme für Wasser, Gas und andere Flüssigkeiten, um außergewöhnliche Produkte herzustellen, die Sicherheit, Komfort, Gesundheit und Zufriedenheit verbessern.

Bitte kontaktieren Sie Miroslav Pittner für alle Fragen und Anfragen:

Miroslav Pittner

Werksleiter Trnava

[email protected]

+421 905220602

