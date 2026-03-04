Rockwell Automation gibt bekannt: Ronal Group modernisiert Fernzugriff mit neuem, zentralisiertem System

Mit sicherem Fernzugriff erreicht der Reifenfelgenhersteller seine Sicherheits-, Produktivitäts- und regulatorischen Ziele

DÜSSELDORF, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gibt bekannt, dass die RONAL GROUP, ein führender Hersteller von Felgen für Pkw und Nutzfahrzeuge, mithilfe der sicheren Fernzugriffstechnologie von Rockwell Automation den Fernzugriff über globale Standorte hinweg Automation konsolidiert.

Als Teil ihres fortlaufenden Engagements für betriebliche Exzellenz und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben setzt die RONAL GROUP auf einen zentralisierten Ansatz zur Steuerung und Kontrolle des externen Zugriffs. Die eingesetzte Lösung gewährleistet verschlüsselte Kommunikation, eine rollenbasierte Zugriffsverwaltung sowie umfangreiche Überwachungsfunktionen – alles in vollständiger Übereinstimmung mit den relevanten gesetzlichen Anforderungen, darunter die NIS2-Richtlinie.

„Sichere und zuverlässige Konnektivität ist ein wesentlicher Bestandteil moderner industrieller Betriebsabläufe", sagt Stefan Turi, Vertriebsbeauftragter für industrielle Netzwerke und Cybersicherheit bei Rockwell Automation. „Wir freuen uns, die RONAL GROUP bei der Stärkung ihres globalen Konnektivitätsrahmens zu unterstützen."

Die Implementierung versetzt die RONAL GROUP in die Lage, genehmigten Fernzugriff einheitlich und standardisiert über alle ihre Standorte und Betriebsbereiche hinweg zu steuern. Zugriffsrechte werden auf der Grundlage klar definierter Rollen und betrieblicher Anforderungen vergeben und unterliegen definierten Governance-Prozessen.

„Die Einführung einer harmonisierten Lösung unterstützt unsere laufenden Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Resilienz und Transparenz", sagt Matthias Kratz, Leiter der Fertigungs-IT bei der RONAL GROUP. „Sie ermöglicht es uns, autorisierten externen Zugriff auf strukturierte und kontrollierte Weise zu verwalten und gleichzeitig unsere Compliance-Ziele zu unterstützen. Wir waren beeindruckt, wie einfach das Rockwell Automation-System an unsere Anforderungen angepasst und bei Lieferanten ausgerollt werden konnte. Cybersicherheit ist eine strategische Priorität für die RONAL GROUP. Wir überprüfen und verbessern kontinuierlich unser Sicherheitsrahmenwerk, um unsere Betriebsabläufe, Partner und Kunden zu schützen."

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Rockwell Automation verbindet die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

