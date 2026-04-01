Rockwell Automation gibt Start einer neuen Staffel der ROKStudios-Videoserie bekannt, die den Weg von der Automatisierung zur Autonomie thematisiert
Vom NachrichtendienstRockwell Automation
01 Apr, 2026, 07:00 GMT
In neuen Episoden berichten globale Hersteller und Branchenführer aus der Praxis über Resilienz, Nachhaltigkeit und digitale Transformation
BRÜSSEL, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation, hat heute eine neue Staffel von „ROKStudios" angekündigt. In dieser Videoserie für Führungskräfte werden offene Gespräche mit führenden Vertretern der Fertigungsindustrie aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika geführt.
In dieser neuen Staffel kommen verschiedene Fachleute aus den Bereichen Schwerindustrie, Konsumgüter, Energie, Verpackungstechnik und Maschinenbau zu Wort. Dabei wird untersucht, wie Industrieunternehmen mit Volatilität, Nachhaltigkeitsanforderungen, dem Wandel in der Belegschaft und zunehmender digitaler Komplexität umgehen, während sich die traditionelle Automatisierung hin zu autonomeren Betriebsabläufen entwickelt.
„Was diese Staffel der ROKStudios besonders spannend macht, ist die Vielfalt der Perspektiven", sagt Gustavo Zecharies, EMEA President, Rockwell Automation. „Indem wir Kunden und Partner zusammenbringen, erwecken wir in diesen Gesprächen unsere Vision von der Zukunft industrieller Abläufe zum Leben. Dabei verbinden wir Thought Leadership mit konkreten Anwendungsbeispielen, die zeigen, wie genau Unternehmen von der Automatisierung zur Autonomie gelangen können und dabei echten Mehrwert schaffen."
Zu den Highlights der Staffel gehören:
- Cyber-Resilienz im vernetzten Betrieb: Javier Garcia, CISO bei Repsol, berichtet, wie Führungskräfte aus der Industrie Cyber-Risiken in konvergierenden IT- und OT-Umgebungen bewältigen und dabei ein Gleichgewicht zwischen regulatorischen Anforderungen, Verfügbarkeit und Sicherheit herstellen können.
- Wie Technologie die Arbeitswelt verändert: Tonny Peixoto, Technology Director, Group Supply Chain EMEA bei BIC, untersucht, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter stärken können, während Automatisierung und KI Arbeitsplätze in der Industrie umgestalten.
- Neudefinition der Resilienz von Fertigungsunternehmen in einer volatilen Welt: Guillem Clofent, President bei Mespack and Pattyn, zeigt, wie Hersteller durch die Kombination von Strategie, Mitarbeitern und phasenweiser Umsetzung den Schritt von der Automatisierung hin zur Autonomie vollziehen können.
- Von der Umsetzung zur Lebenszyklus-Intelligenz: Carmen Palmisano, CEO von Avvale PLM, erläutert, wie Hersteller den Digital Thread überdenken, um die Entscheidungsfindung im Lebenszyklus und die langfristige Performance zu verbessern.
- Von der Optimierung zur Autonomie in der Schwerindustrie: Danijel Koren, Investments Director bei Nexe, untersucht, wie datengesteuerte Entscheidungsfindung die Performance, Nachhaltigkeit und Resilienz in energieintensiven Industrien umgestaltet.
- Verpackung an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Resilienz und Mehrwert neu gedacht: Manolito Ciabatti, Managing Director und CTO bei Tiber Pack, berichtet, wie Verpackungsinnovationen einen messbaren betrieblichen und ökologischen Nutzen bringen können.
- Die neue Führungsdisziplin in der modernen Fertigung: Dafni Vakasi, Smart Manufacturing Senior Manager bei BIC, untersucht, wie Transparenz, Standardisierung und konsequente Umsetzung operative Exzellenz in großem Maßstab neu definieren.
- EPC-Perspektive auf innovativere Ökosysteme: Sven Franke, Corporate Head of Automation bei ZETA, erläutert, warum starke Partnernetzwerke, eine frühzeitige Zusammenarbeit mit Automatisierungsspezialisten und solide Datengrundlagen von entscheidender Bedeutung sind, da EPC-Unternehmen einem wachsenden Druck hinsichtlich Markteinführungszeiten und Umsetzungssicherheit sowie zunehmend flexiblen Produktionsumgebungen ausgesetzt sind.
- Gestaltung der Zukunft industrieller Performance durch Zusammenarbeit: Mario Fornarola, Electrical Design Manager bei Andritz Diatec, erklärt, warum eine engere Zusammenarbeit und ein frühzeitiges Risikomanagement bei der Maschinenkonstruktion immer wichtiger werden, da diese zunehmend Software-defined sind.
- Von wichtigen Mineralien zu vernetzten Betriebsabläufen: Carlos Muñoz, Quality and Organization Manager bei Procisa, berichtet, wie die digitale Integration den modernen Bergbaubetrieb neu definiert.
- So können Hersteller durch den Einsatz von Autogenerating-Software schneller skalieren: Carsten Søndergaard, Head of Software Engineering bei MME Nordic, untersucht, wie die Softwareautomatisierung die Entwicklungsgeschwindigkeit und -konsistenz beschleunigt.
Die neuen Videos wurden kürzlich bei der ROKLive EMEA-Veranstaltung von Rockwell in Madrid aufgezeichnet. Sie ergänzen neben weiteren Beiträgen von Führungskräften und Fachexperten von Rockwell Automation die mehr als 100 verfügbaren Aufzeichnungen im ROKStudios-Portal.
Informationen zu Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com .
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