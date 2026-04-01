Rockwell Automation gibt Start einer neuen Staffel der ROKStudios-Videoserie bekannt, die den Weg von der Automatisierung zur Autonomie thematisiert

In neuen Episoden berichten globale Hersteller und Branchenführer aus der Praxis über Resilienz, Nachhaltigkeit und digitale Transformation

BRÜSSEL, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation, hat heute eine neue Staffel von „ROKStudios" angekündigt. In dieser Videoserie für Führungskräfte werden offene Gespräche mit führenden Vertretern der Fertigungsindustrie aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika geführt.

Dafni Vakasi (right), smart manufacturing senior manager at BIC, discussing how manufacturers are rethinking operational excellence — moving beyond traditional KPIs to create connected, enterprise‑wide visibility, stronger execution discipline and scalable improvement across global operations.

In dieser neuen Staffel kommen verschiedene Fachleute aus den Bereichen Schwerindustrie, Konsumgüter, Energie, Verpackungstechnik und Maschinenbau zu Wort. Dabei wird untersucht, wie Industrieunternehmen mit Volatilität, Nachhaltigkeitsanforderungen, dem Wandel in der Belegschaft und zunehmender digitaler Komplexität umgehen, während sich die traditionelle Automatisierung hin zu autonomeren Betriebsabläufen entwickelt.

„Was diese Staffel der ROKStudios besonders spannend macht, ist die Vielfalt der Perspektiven", sagt Gustavo Zecharies, EMEA President, Rockwell Automation. „Indem wir Kunden und Partner zusammenbringen, erwecken wir in diesen Gesprächen unsere Vision von der Zukunft industrieller Abläufe zum Leben. Dabei verbinden wir Thought Leadership mit konkreten Anwendungsbeispielen, die zeigen, wie genau Unternehmen von der Automatisierung zur Autonomie gelangen können und dabei echten Mehrwert schaffen."

Zu den Highlights der Staffel gehören:

Die neuen Videos wurden kürzlich bei der ROKLive EMEA-Veranstaltung von Rockwell in Madrid aufgezeichnet. Sie ergänzen neben weiteren Beiträgen von Führungskräften und Fachexperten von Rockwell Automation die mehr als 100 verfügbaren Aufzeichnungen im ROKStudios-Portal.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com .

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