روكويل أوتوميشن تطلق الموسم الجديد من سلسلة "روك استوديوز" الذي يستكشف رحلة الانتقال من الأتمتة إلى التشغيل الذاتي

تستضيف الحلقات الجديدة من السلسلة نخبة من المصنّعين العالميين وقادة القطاع يتطرقون خلالها الى مفاهيم المرونة والاستدامة والتحول

Dafni Vakasi (right), smart manufacturing senior manager at BIC, discussing how manufacturers are rethinking operational excellence — moving beyond traditional KPIs to create connected, enterprise‑wide visibility, stronger execution discipline and scalable improvement across global operations.

بروكسل، 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن اطلاق موسم جديد من سلسلتها المصوّرة الحائزة على جوائز، روك استوديوز ROKStudios). ،والتي تستعرض فيها سلسلة من المقابلات المصورة التي تتضمن حوارات صريحة وعميقة مع قادة قطاع التصنيع في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.ويجمع هذا الموسم نخبة من قادة وخبراء قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الاستهلاكية والطاقة والتعبئة والتغليف وبناء الآلات، وذلك بهدف استكشاف كيفية تعامل المؤسسات الصناعية مع التقلبات وضغوط الاستدامة وتغيرات القوى العاملة وتعقيدات التحول الرقمي المتسارعة، وذلك في رحلتها من الأتمتة التقليدية إلى العمليات الذاتية.

وقال غوستافو زاكاريس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة روكويل أوتوميشن : "ما يميز هذا الموسم من روك استوديوز بشكل خاص هو تنوع وجهات النظر. فمن خلال الجمع بين وجهات نظر العملاء والشركاء، تُجسّد هذه الحوارات رؤيتنا لمستقبل العمليات الصناعية، ، حيث تمزج بين الريادة الفكرية وتطبيقات واقعية تُبرز كيف يمكن للشركات الانتقال من الأتمتة إلى التشغيل الذاتي بطريقة تحقق قيمة حقيقية."أبرز ما يتضمنه الموسم:

وستُضاف هذه الفيديوهات الجديدة، والتي جرى تسجيلها خلال مؤتمر ROKLive EMEA الأخير الذي أقامته روكويل أوتوميشن في مدريد، إلى جانب تسجيلات أخرى تضم مسؤولين تنفيذيين وخبراء متخصصين من روكويل أوتوميشن ، إلى أكثر من 100 تسجيل سابق متاح على بوابة .ROKStudios

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

تٌعتبر شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automationالمحدودة، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتعمل الشركة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع من خلال استثمار إمكاناتها التكنولوجية لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يسهم فى جعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية، وتوظف ما يقرب من 26000 موظفا من الخبراء لحل المشكل التي تواجه العملاء المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك وفقًا للبيانات المالية لنهاية السنة المالية 2025. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقينا لمفهوم المؤسسات المترابطة Connected Enterprise® في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة موقعنا الالكترونيhttp://www.rockwellautomation.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2942199/2026_03_25_12_59_35.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg