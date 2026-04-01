روكويل أوتوميشن تطلق الموسم الجديد من سلسلة "روك استوديوز" الذي يستكشف رحلة الانتقال من الأتمتة إلى التشغيل الذاتي
صدر عنRockwell Automation
01 أبريل, 2026, 10:00 AST
تستضيف الحلقات الجديدة من السلسلة نخبة من المصنّعين العالميين وقادة القطاع يتطرقون خلالها الى مفاهيم المرونة والاستدامة والتحول
بروكسل، 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن اطلاق موسم جديد من سلسلتها المصوّرة الحائزة على جوائز، روك استوديوز ROKStudios). ،والتي تستعرض فيها سلسلة من المقابلات المصورة التي تتضمن حوارات صريحة وعميقة مع قادة قطاع التصنيع في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.ويجمع هذا الموسم نخبة من قادة وخبراء قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الاستهلاكية والطاقة والتعبئة والتغليف وبناء الآلات، وذلك بهدف استكشاف كيفية تعامل المؤسسات الصناعية مع التقلبات وضغوط الاستدامة وتغيرات القوى العاملة وتعقيدات التحول الرقمي المتسارعة، وذلك في رحلتها من الأتمتة التقليدية إلى العمليات الذاتية.
وقال غوستافو زاكاريس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة روكويل أوتوميشن : "ما يميز هذا الموسم من روك استوديوز بشكل خاص هو تنوع وجهات النظر. فمن خلال الجمع بين وجهات نظر العملاء والشركاء، تُجسّد هذه الحوارات رؤيتنا لمستقبل العمليات الصناعية، ، حيث تمزج بين الريادة الفكرية وتطبيقات واقعية تُبرز كيف يمكن للشركات الانتقال من الأتمتة إلى التشغيل الذاتي بطريقة تحقق قيمة حقيقية."أبرز ما يتضمنه الموسم:
- المرونة السيبرانية في العمليات المتصلة: يناقش خافيير غارسيا، رئيس أمن المعلومات في شركة ريبسول الاسبانية للنفط والغاز، كيف يمكن لقادة القطاع الصناعي إدارة المخاطر السيبرانية في بيئات تتقاطع فيها تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التشغيلية ، مع تحقيق توازن فعّال بين المتطلبات التنظيمية والجاهزية التشغيلية ومعايير السلامة.
- كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل القوى العاملة: يستعرض توني بيكسوتو، مدير التكنولوجيا لسلسلة التوريد في مجموعة BIC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيف يمكن للمؤسسات تمكين الكفاءات البشرية في ظل إعادة تشكيل الأتمتة والذكاء الاصطناعي للأدوار الصناعية. إعادة تعريف مرونة التصنيع في عالم متقلب: يناقش غويليم كلوفنت، رئيس شركتي Mespack وPattyn، كيف يمكن للمصنّعين الانتقال من الأتمتة إلى التشغيل الذاتي عبر مواءمة الاستراتيجية مع الكفاءات البشرية والتنفيذ المرحلي.
- من التنفيذ إلى ذكاء دورة الحياة: تناقش كارمن بالميسانو، الرئيس التنفيذي لشركة Avvale PLM، كيف يعيد المصنّعون التفكير في التسلسل الرقمي لتعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بدورة حياة المنتج وتحقيق أداء أفضل على المدى الطويل. من تحسين الاداء إلى التشغيل الذاتي في الصناعات الثقيلة: يتطرق دانييل كورين، مدير الاستثمار في شركة Nexe، الى كيف يُسهم اتخاذ القرار المستند إلى البيانات في تشكيل الأداء وتعزيز الاستدامة والمرونة في الصناعات عالية استهلاك الطاقة.
- الابتكار في حلول التعبئة والتغليف مع الجمع بين الاستدامة والمرونة والقيمة: يتحدث مانوليتو سياباتي، المدير الإداري ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Tiber Pack، كيف يمكن للابتكار في التعبئة والتغليف أن تحقق فوائد تشغيلية وبيئية قابلة للقياس.
- نهج جديد في قيادة التصنيع: تتطرق دافني فاكاسي، المديرة الأولى للتصنيع الذكي في شركة BIC، كيف تساهم الرؤية التشغيلية والتوحيد القياسي والانضباط التنفيذي في إعادة تشكيل التميز التشغيلي على نطاق واسع.كيف يمكن لشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) الابتكار ضمن الأنظمة البيئية: يستعرض سفين فرانكه، رئيس قسم الأتمتة على مستوى المجموعة في شركة ZETA، كيف اصبحت الأنظمة البيئية القوية للشركاء والتعاون المبكر مع متخصصي الأتمتة والأسس المتينة للبيانات عناصر حيوية لشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في ظل الضغوط المتزايدة المتعلقة بسرعة الوصول إلى السوق وضمان التنفيذ، ومرونة بيئات الإنتاج.هندسة مستقبل الأداء الصناعي من خلال التعاون: يشارك ماريو فورنارولا، مدير التصميم الكهربائي في شركة ANDRITZ Diatec، رؤيته حول الأهمية المتزايدة للتعاون الوثيق والإدارة المبكرة للمخاطر مع تحوّل تصميم الآلات نحو الأساليب المعتمدة على بالبرمجيات.من المعادن الحرجة إلى العمليات المتصلة: يشارك كارلوس مونيوز، مدير الجودة والتنظيم في شركة Procisa، كيف يسهم التكامل الرقمي في إعادة تعريف عمليات التعدين الحديثة.
- كيف يمكن للمصنّعين التوسع بوتيرة أسرع من خلال البرمجيات المُولَّدة تلقائيًا: يستعرض كارستن سونديرغارد، رئيس هندسة البرمجيات في شركة MME Nordic، كيف تسهم أتمتة البرمجيات وتوليدها التلقائي في تسريع التطوير الهندسي وضمان اتساقه.
وستُضاف هذه الفيديوهات الجديدة، والتي جرى تسجيلها خلال مؤتمر ROKLive EMEA الأخير الذي أقامته روكويل أوتوميشن في مدريد، إلى جانب تسجيلات أخرى تضم مسؤولين تنفيذيين وخبراء متخصصين من روكويل أوتوميشن ، إلى أكثر من 100 تسجيل سابق متاح على بوابة .ROKStudios
نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن
تٌعتبر شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automationالمحدودة، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتعمل الشركة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع من خلال استثمار إمكاناتها التكنولوجية لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يسهم فى جعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية، وتوظف ما يقرب من 26000 موظفا من الخبراء لحل المشكل التي تواجه العملاء المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك وفقًا للبيانات المالية لنهاية السنة المالية 2025. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقينا لمفهوم المؤسسات المترابطة Connected Enterprise® في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة موقعنا الالكترونيhttp://www.rockwellautomation.com
