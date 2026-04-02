ROHM erweitert die Produktpalette um 17 Hochleistungs-Operationsverstärker zur Verbesserung der Designflexibilität

KYOTO, Japan, 2. April 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat sein Sortiment um die neuen CMOS-Operationsverstärker-Serien (Op Amps) „TLRx728" und „BD728x" erweitert. Sie eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Automobil-, Industrie- und Verbrauchersysteme. Ein breites Angebot erleichtert auch die Produktauswahl.

Kennzahlen: Produktmerkmale

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202603185852/_prw_PI1fl_12w7lWE6.jpg

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach hochpräzisen Operationsverstärkern rapide gestiegen, da Automobil- und Industriesysteme immer anspruchsvoller werden und eine höhere Geschwindigkeit, bessere Präzision und höhere Effizienz erfordern. Bei Anwendungen, die eine Verstärkung der Sensorausgänge erfordern, ist die Minimierung von Signalfehlern und Verzögerungen von entscheidender Bedeutung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist eine ausgewogene Reihe von Schlüsseleigenschaften erforderlich, einschließlich Eingangsoffsetspannung, Rauschen und Anstiegsgeschwindigkeit.

Bei diesen neuen Produkten handelt es sich um Hochleistungs-Operationsverstärker, die eine niedrige Eingangsoffsetspannung, geringes Rauschen und eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit bieten. Der TLRx728 hat eine Eingangsoffsetspannung von 150 Mikrovolt (typ.), während der BD728x 1,6 Millivolt (typ.) bietet. Beide Serien haben eine Rauschspannungsdichte von 12 Nanovolt pro Quadratwurzel Hertz bei 1 kHz und eine Anstiegsrate von 10 Volt pro Mikrosekunde. Sie eignen sich daher für eine breite Palette von Präzisionsanwendungen, einschließlich Sensorsignalverarbeitung, Stromerkennungsschaltungen, Motortreibersteuerung und Stromversorgungsüberwachungssysteme. Beide Serien sind auf Vielseitigkeit und hohe Leistung ausgelegt und nicht auf bestimmte Anwendungen beschränkt.

Die Rail-to-Rail-Eingangs-/Ausgangsfähigkeit ermöglicht eine maximale Ausnutzung des Spannungsbereichs der Stromversorgung und gewährleistet einen großen Dynamikbereich. Zusätzlich zu den Konfigurationen mit 1, 2 und 4 Kanälen ist eine breite Palette von Gehäusen erhältlich, die eine optimale Produktauswahl je nach Anwendung und Leiterplattengröße ermöglichen.

Die neuen Produkte werden mit Ausnahme bestimmter Teilenummern gleichzeitig eingeführt (Musterpreis: 1-Kanal: 2,0 USD, 2-Kanal: 2,8 USD, 4-Kanal: 4,0 USD pro Einheit, ohne Steuer). Die wichtigsten Produktmerkmale entnehmen Sie bitte der Aufstellungstabelle. Die Produkte sind auch online bei Online-Händlern wie DigiKey, Mouser und Farnell erhältlich.

Kennzahlen: Tabelle der wichtigsten Produkte

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185852-O1-M2KnjTXU.pdf

Anwendungsbeispiele

Kraftfahrzeugausrüstung, Industrieausrüstung und Unterhaltungselektronik.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Sensorsignalverarbeitung, Stromerkennungsschaltungen, Motortreibersteuerung und Stromversorgungsüberwachungssysteme.

Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-03-31_news_opamp&defaultGroupId=false

Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185852-O2-p21y47fb.pdf

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202603185852/_prw_PI2fl_Qro6Es5C.jpg

Offizielle Website: https://www.rohm.com/