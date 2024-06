Rokt und ABOUT YOU machen Post-Purchase-Angebote relevanter

Rokt arbeitet mit den größten europäischen E-Commerce-Händlern zusammen, um relevante Marketingbotschaften nach dem Kauf zu liefern

ABOUT YOU wird die KI-basierte Relevanzplattform von Rokt nutzen, um Kunden nach dem Checkout relevante, native Angebote anzubieten

Die Partnerschaft ist bereits in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Dänemark, Spanien und Schweden aktiv.

BERLIN, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Rokt, das führende E-Commerce- Technologieunternehmen, das fortschrittliches maschinelles Lernen und KI einsetzt, um Käufern nach dem Kauf relevante Angebote anzubieten, hat heute seine neueste Partnerschaft mit dem E-Commerce Unternehmen ABOUT YOU bekannt gegeben.

ABOUT YOU, bekannt als Hamburgs erstes "Unicorn", ist einer der größten E-Commerce-Händler in Europa mit einer globalen Präsenz in 28 europäischen Märkten und mehr als 1200 Mitarbeitern.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf eineErweiterung des Retail Media Portfolios von ABOUT YOU um Post-Checkout-Plazierungen, die bereits in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Spanien und Schweden verfügbar sind. Rokt liefert Premium-Angebote für den Post-Checkoutvon ABOUT YOU und bietet den Kunden damit auch nach der Transaktion ein zielgerichtetes Erlebnis.

Marc Allsop, der kürzlich zum Head of EMEA bei Rokt ernannt wurde, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit ABOUT YOU zusammenzuarbeiten und damit das wachsende Geschäftsfeld Retail Media zu ergänzen und Kunden in Deutschland und Europa relevante Angebote auszuspielen.

"Wenn Kunden personalisierte und relevante Nachrichten sehen, fühlen sie sich wertgeschätzt und werden sich weiterhin mit der Marke beschäftigen, die weiß, was sie wollen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Förderung sinnvoller Verbindungen und die Verbesserung von Erlebnissen im E-Commerce."

Marieke Meyn, Director Brand Relations & Retail Media, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Rokt. Die Erweiterung unseres Retail Media Geschäftsfelds durch relevante Angebote nach dem Kauf bei ABOUT YOU bietet einen Mehrwert für unsere Kund*innen und erweitert unser Produktportfolio.."

ABOUT YOU ist der jüngste Neuzugang in der wachsenden Liste der führenden europäischen E-Commerce-Unternehmen, die mit Rokt zusammenarbeiten. Die Vereinbarung folgt den jüngsten Ankündigungen von Partnerschaften mit Deliveroo, Vinted und Boohoo.

Über die ABOUT YOU Group:

Die ABOUT YOU Group (bestehend aus der ABOUT YOU Holding SE zusammen mit ihren vollkonsolidierten Tochtergesellschaften) ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsbereiche gegliedert: Der Online-Fashion-Store, den die ABOUT YOU SE & Co. KG betreibt, bildet das Business-to-Consumer-Geschäft der Group. Mit über 42 Mio. monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 700.000 Artikeln von mehr als 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Mehr als 200 Online-Shops setzen die Technologie von SCAYLE ein. Darunter nutzen führende Marken und Einzelhändler wie z. B. DEICHMANN, FC Bayern, Fielmann, DEPOT oder Marc O'Polo die SCAYLE Commerce-Technologie als Lizenzmodell.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

Über Rokt

Rokt ist der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, aus jeder Transaktion einen Mehrwert zu generieren, indem sie relevante Botschaften zum Zeitpunkt der höchsten Konversionswahrscheinlichkeit für Kunden freischaltet. Die maschinelle Lernplattform von Rokt, die in den letzten 10 Jahren entwickelt wurde, und das skalierte Netzwerk ermöglichen jährlich Milliarden von globalen Transaktionen für weltweit führende Unternehmen, darunter Live Nation, PayPal, Uber, Morrisons, boohoo und HelloFresh. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York City ist in 15 Ländern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und wurde in den letzten drei Jahren in Folge von Inc. als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA ausgezeichnet.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Rokt.com.

