Sapiens P&C-Schadenlösung von Celent als Luminary 2024 in EMEA und APAC ausgezeichnet

Die Schadenmanagementlösung für Sach- und Haftpflichtversicherungen erhielt außerdem vier XCelent-Auszeichnungen für ihre herausragend fortschrittliche Technologie und Funktionsvielfalt.

HAMBURG, Deutschland, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Sapiens International Corporation, (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS), ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche, hat für das Modul „ClaimsMaster" der Sapiens IDITSuite for Property & Casualty im Celent-Bericht „2024 Claims Systems Vendors in EMEA und APAC" die höchste Einstufung „Luminary" für herausragende fortschrittliche Technologie und Funktionsvielfalt erhalten.

Sapiens ist unter mehr als 20 Schadenregulierungslösungen in EMEA und APAC der einzige Anbieter, der sowohl für den Luminary als auch für vier XCelent Awards ausgewählt wurde. Das Unternehmen wurde für sein herausragendes Kernsystem für die Schadenregulierung ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden die kontinuierlichen Investitionen in fortschrittliche digitale und Cloud-basierte Funktionen und verbesserte Automatisierung honoriert. Zusätzlich wurden Sapiens Tia Enterprise P&C-Schadenlösung und Sapiens DianaSuite in Celents EMEA-Bericht ausgezeichnet.

„Um die Anbieter für den Bericht zu bewerten, führt Celent umfassende Ausschreibungen und Marktanalysen durch, prüft Anbieterdemonstrationen in verschiedenen Szenarien und sucht nach Belegen für kontinuierliche Investitionen in Innovation", sagt Fabio Sarrico, Analyst bei Celent. „Sapiens hat die Funktionalität seiner Kernlösung für die Schadenbearbeitung und sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen für Versicherer unter Beweis gestellt."

Der Bericht beschreibt ClaimsMaster im Kontext der Sapiens IDITSuite als „umfassend, flexibel und hoch automatisiert". Sapiens investiert kontinuierlich in die Roadmap, wobei weiterhin zukunftsgerichtete Funktionen eine wichtige Rolle spielen. Die Lösung wurde bereits in mehreren Ländern implementiert, was ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Marktanforderungen beweist. Da das Schadenmodul auch eigenständig eingesetzt werden kann, bietet es eine überzeugende Option für mittelgroße und große Versicherer, die eine robuste Kernversicherungssuite oder ein Schadenmodul für Sachversicherungen suchen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Sapiens seine führende Position in 10 aufeinanderfolgenden Celent-Berichten gehalten hat. Celent geht bei der Bewertung von Anbietern so rigoros vor, als wären sie selbst ein Versicherer. Sapiens hat die außergewöhnliche Funktionalität unserer Technologieplattform unter Beweis gestellt", sagte Roni Al-Dor, Präsident und Geschäftsführer von Sapiens. „Die Anerkennung von Celent stärkt unsere Position als führende Schadenlösung und unterstreicht unsere starke regionale Präsenz in verschiedenen Geschäftsbereichen für lokale und multinationale Anbieter."

Sapiens IDITSuite for Property & Casualty ist eine KI-gestützte End-to-End-Versicherungssoftwarelösung und umfasst die Module ClaimsMaster, PolicyMaster und BillingMaster. IDIT kann in Unternehmen in Europa und APAC eingesetzt werden. Sapiens Tia Enterprise bedient die nordischen und lateinamerikanischen Versicherer mit einem leistungsstarken Kernsystem, wohingegen Sapiens DianaSuite die iberische Region mit einer kompletten Verwaltungslösung bedient.

Hier können Sie den Celent-Bericht „Claims Systems Vendors EMEA P&C Insurance Awards" herunterladen.

Über Sapiens

Sapiens International Corporation (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS) unterstützt Unternehmen des Finanz- und Versicherungssektors bei der digitalen Transformation. Sapiens verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung und bietet mit seiner cloudbasierten SaaS-Versicherungsplattform vorintegrierte Low-Code-Funktionen für Kern-, Daten- und Digitalanwendungen. Mit über 600 Kunden in mehr als 30 Ländern liefert Sapiens Versicherern die umfangreichste Auswahl an Lösungen. Für mehr Informationen besuchen Sie https://sapiens.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

