Celent nombra la solución Sapiens P&C Claims como Luminary 2024 en EMEA y APAC

La solución de gestión de siniestros de P&C de Sapiens también ha recibido cuatro premios XCelent a la excelencia en tecnología avanzada y amplitud de funcionalidades

UXBRIDGE, Inglaterra, 21 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Sapiens International Corporation, (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS), proveedor líder mundial de soluciones de software para el sector seguros, ha anunciado hoy que el módulo ClaimsMaster de Sapiens IDITSuite for Property & Casualty ha recibido la máxima calificación de Luminary en el informe 2024 Claims Systems Vendors de Celent en EMEA y APAC, por su excelencia en tecnología avanzada y amplitud de funcionalidades.

Sapiens es el único proveedor de entre más de 20 soluciones de siniestros en EMEA y APAC que ha sido seleccionado tanto para el premio Luminary como para los cuatro premios XCelent. Sapiens fue galardonada por su excepcional sistema core de siniestros, así como por sus continuas inversiones en capacidades digitales avanzadas, basadas en la nube y en una mayor automatización. Además, Sapiens Tia Enterprise P&C claims solution y Sapiens DianaSuite fueron reconocidas en el informe EMEA de Celent.

"Para evaluar a los proveedores para el informe, Celent lleva a cabo RFI exhaustivas y análisis de mercado, revisa las demostraciones de los proveedores dentro de múltiples escenarios, y busca evidencia de inversión continua en innovación", dijo Fabio Sarrico, analista de Celent. "Sapiens demostró la funcionalidad de su solución core de siniestros y su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para las aseguradoras".

El informe describe ClaimsMaster de Sapiens IDITSuite como "completo, flexible y altamente automatizado". Sapiens sigue invirtiendo en elementos de su hoja de ruta que incluyen capacidades avanzadas. La solución se ha implantado en múltiples países, lo que demuestra su adaptabilidad a los diferentes requisitos de cada mercado. Como el módulo de siniestros también puede ser independiente, ofrece una opción convincente para las aseguradoras medianas y grandes que buscan una suite de seguros básica y robusta o un módulo de siniestros P&C".

"Estamos muy orgullosos de que Sapiens haya mantenido su posición de liderazgo en 10 informes consecutivos de Celent. Celent adopta un enfoque tan riguroso en la evaluación de proveedores como si ellos mismos fueran aseguradores. Sapiens demostró la excepcional funcionalidad de nuestra plataforma tecnológica", dijo Roni Al-Dor, Presidente y CEO de Sapiens. "El reconocimiento de Celent refuerza nuestra posición como solución líder en siniestros y subraya nuestra fuerte presencia regional en múltiples líneas de negocio para aseguradoras locales y multinacionales."

Sapiens IDITSuite for Property & Casualty es una solución de software de seguros integral impulsada por IA, con los módulos ClaimsMaster, PolicyMaster y BillingMaster, que presta servicio a empresas de EMEA/APAC. Sapiens Tia Enterprise presta servicio a las aseguradoras nórdicas/LATAM con un potente sistema core, y Sapiens DianaSuite presta servicio a la región ibérica con una solución completa de gestión de pólizas, siniestros y facturación.

Para descargar el informe de Celent Claims Systems Vendors EMEA P&C Insurance Awards (Reporta in English)

Acerca de Sapiens

Sapiens International Corporation (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS) permite al sector financiero, con especial atención a los seguros, transformarse y convertirse en digital, innovador y ágil. Con más de 40 años de experiencia en el sector, la plataforma de seguros SaaS basada en la nube de Sapiens ofrece capacidades preintegradas de bajo código en soluciones core, de datos y digitales para acelerar la transformación digital de nuestros clientes. Sapiens, que presta servicio a más de 600 clientes en más de 30 países, ofrece a las aseguradoras de P&C, vida y planes de pensiones el conjunto más completo de soluciones, desde soluciones core hasta soluciones complementarias, como Reaseguro, Finance & Compliance, Data & Analytics, Digital y Decision Management. Para más información, visite https://sapiens.com o síganos en LinkedIn.

