Sapphiros ernennt Branchenveteran Andrew Garfield zum Leiter des Technologietransfers in die Fertigung

BOSTON, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Sapphiros, eine Plattform, die sich der Entwicklung der nächsten Generation von Verbraucherdiagnostik verschrieben hat, freut sich, die Ernennung von Andrew Garfield zum neuen stellvertretenden Betriebsleiter des Unternehmens bekanntzugeben.

Herr Garfield wird für die Überführung in die Produktion, die Produktionsabläufe und die Gewährleistung der Stabilität und Kontinuität der gesamten Lieferkette verantwortlich sein.

Mark Gladwell, CEO von Sapphiros, kommentierte dies wie folgt: ,,Wir freuen uns sehr, dass Andrew unser Team bei Sapphiros verstärken wird. Andrew verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der hochkomplexen Fertigung und hat zahlreiche Betriebe in Europa und den USA geleitet und skaliert. Seine technischen Fähigkeiten in Kombination mit seinem Verfahrenswissen werden die Übertragung unseres Produktportfolios, einschließlich Satio-Zeichnungs- und Erkennungstechnologien, Lateral Flow, Digital Lateral Flow, Molekular- und Graphen-Biosensor-Technologien auf unsere für hohe Stückzahlen ausgelegte Fertigungslinie mit einer Jahreskapazität von 5 Milliarden Einheiten beschleunigen."

Bevor er zu Sapphiros kam, war Herr Garfield SVP, Global Operations bei Smith and Nephew PLC. Er leitete Operationen auf mehreren Kontinenten und wandelte Produktionsstandorte in Produktionszentren von Weltklasse um. Zuvor war Herr Garfield in leitenden Positionen bei Abbott, Alere und Johnson & Johnson tätig.

Herr Garfield besitzt einen ingenieurwissenschaftlichen Master-Abschluss und ist ein von Six Sigma zertifizierter Träger eines schwarzen Meistergürtels.

,,Ich freue mich, zu diesem Zeitpunkt zu Sapphiros zu stoßen, um die operativen Aktivitäten des Unternehmens zu leiten, während es sich auf die Kommerzialisierung seines umwälzenden Produktportfolios vorbereitet," so Herr Garfield. ,,Durch die Nutzung bestehender Produktionsinfrastruktur haben wir das Potenzial, schnelle, genaue und erschwingliche Diagnostik zu liefern, die einen transformativen Einfluss auf die globale Gesundheit haben wird.

Informationen zu Sapphiros:

Sapphiros, das von Neoenta und KKR unterstützt wird, ist ein privates Unternehmen, das eine Plattform für Verbraucherdiagnostik betreibt. Das Sapphiros-Portfolio umfasst eine neuartige Probensammlung, Diagnostik der nächsten Generation, computergestützte Biologie und gedruckte Elektronik, um Verbrauchern weltweit den Zugang zu wichtigen diagnostischen Ergebnissen zu erleichtern. Knowing Now Moves Us™

Für weitere Informationen: Sapphiros, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1895080/Sapphiros_Logo.jpg

SOURCE Sapphiros