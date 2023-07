Sapphiros nomme Andrew Garfield, vétéran de l'industrie, pour diriger le transfert de technologie vers la fabrication

BOSTON, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sapphiros, une plateforme dédiée à la construction de la prochaine génération de diagnostics grand public, est heureuse d'annoncer la nomination d'Andrew Garfield comme nouveau vice-président des opérations.

M. Garfield sera responsable du transfert à la fabrication, des opérations de fabrication, et de la mise en œuvre de la résilience et de la continuité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Mark Gladwell, PDG de Sapphiros, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Andrew Garfield rejoigne notre équipe chez Sapphiros. M. Garfield possède une vaste expérience dans le domaine de la fabrication à volume élevé et à grande complexité, ainsi que dans la direction et l'expansion de multiples opérations en Europe et aux États-Unis. Ses capacités techniques combinées à son expertise en matière de processus accéléreront le transfert de notre portefeuille de produits, notamment les technologies de prélèvement et détection Satio, les technologies de flux latéral et de flux latéral numérique, les technologies de biocapteurs moléculaires et graphéniques, à notre ligne de fabrication installée à volume extrême, avec sa capacité annuelle de 5 milliards d'unités ».

Avant de rejoindre Sapphiros, M. Garfield était premier vice-président de la division dédiée aux opérations mondiales chez Smith and Nephew PLC, dirigeant des opérations sur plusieurs continents et transformant des sites de fabrication en centres d'excellence de classe mondiale. Auparavant, M. Garfield a occupé des postes de haute direction au sein d'Abbott, Alere et Johnson & Johnson.

M. Garfield est titulaire d'une maîtrise en génie et d'une ceinture noire Six Sigma.

« Je suis heureux de me joindre à Sapphiros en cette période particulière pour diriger les activités opérationnelles de l'entreprise alors qu'elle se prépare à commercialiser son portefeuille de produits transformationnels, a déclaré M. Garfield. « En tirant parti de l'infrastructure de fabrication existante, nous avons le potentiel de fournir des diagnostics rapides, précis et abordables qui auront un impact transformateur sur la santé mondiale ».

À propos de Sapphiros :

Sapphiros, soutenue par Neoenta et KKR, est une société privée de plateforme de diagnostics grand public. Le portefeuille de Sapphiros comprend une nouvelle collection d'échantillons, des diagnostics de nouvelle génération, de la biologie computationnelle et de l'électronique imprimée pour aider les consommateurs à accéder aux résultats diagnostiques importants à l'échelle mondiale. Knowing Now Moves Us™

