Schatzsuche nach Trikots des Fußballclubs Paris Saint-Germain in Akkor-Hotels

Online-Schatzsuche mit ALL - Accor Live Limitless, in Zusammenarbeit mit dem Fußballclub Paris Saint-Germain und Google Street View

PARIS, 24. März 2022 #HiddenJerseys

TREFFPUNKT: https://allhiddenjerseys.accor.com

Vom 24. März bis 2. April 2022, lädt ALL - Accor Live Limitless, wichtigster Partner und Sponsor des Fußballclubs Paris Saint-Germain, die Fans des Clubs zu einer Online-Schatzsuche; dabei soll das 4. Trikot des Clubs Paris Saint-Germain, virtuell verborgen in 150 Accor Hotels in mehr als 30 Ländern, aufgespürt werden.