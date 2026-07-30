Schluss mit hohen Rückgabequoten: Headwolf bringt datenschutzorientierte KI-Brillen und Aufnahmegeräte für europäische Berufstätige auf den Markt

LONDON,/PRNewswire/ -- Headwolf, die weltweit tätige Marke für tragbare KI-Hardware, hat in der EU drei Flaggschiff-Produkte auf den Markt gebracht, die sich an Geschäftsanwender, Content-Ersteller und Pendler richten und die weit verbreiteten Mängel beheben sollen, unter denen gängige KI-Brillen und Sprachaufzeichnungsgeräte leiden. Eine Umfrage von „2026 Europe" ergab, dass solche Geräte aufgrund ihrer schlechten Benutzerfreundlichkeit Rückgabequoten von 30 % bis 50 % aufweisen.

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Zum einen verfügen die Hai 01 Privacy AI Smart Glasses über einen exklusiven magnetischen Kameraverschluss, um Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre in der Öffentlichkeit auszuräumen und die EU-Vorschriften einzuhalten. Mit einem Gewicht von nur 55 g sind sie mit schwarzen und Vintage-Schildpatt-Rahmen mit robusten Scharnieren erhältlich und bieten 4 GB lokalen Speicher für stabilisierte 4K-Aufnahmen, 6,5 Stunden Gesprächszeit sowie eine GPT-4.0-basierte KI, die Echtzeitübersetzungen in 85 Sprachen, Transkriptionsfunktionen und ENC-Geräuschunterdrückung unterstützt. Über die zugehörige App lassen sie sich nahtlos mit iOS und Android verbinden.

Zweitens eignet sich die Modular Titanium Audio-Sonnebrillen für Autofahrer und Reisende im Freien. Sie bestehen aus 23 g schwerem Memory-Titan aus der Luft- und Raumfahrt, und ihre abnehmbaren Bügel haben 2 Millionen Austausch-Tests bestanden. Das mitgelieferte Typ-C-Ladeetui lädt die Bügel fünfmal auf, während photochrome, polarisierte Gläser Blendungen durch den Straßenverkehr blockieren. Vier windresistente Mikrofone sorgen für Open-Ear-Audio sowie integrierte KI für Live-Transkription und Sofortübersetzungen.

Drittens löst der schlanke, 53 g leichte „Hnote01 Magnetic AI Meeting Recorder" die Probleme bei Büroaufnahmen. Sein 360°-Array aus fünf Mikrofonen (einschließlich eines Knochenleitungsmikrofons) erfasst klare Sprache aus einer Entfernung von 5 Metern. Ausgestattet mit 64 GB lokalem Speicher, gepaart mit Cloud-Backup und einer Akkulaufzeit von 20 Stunden für Aufnahmen, nutzt er Standard-Typ-C-Anschlüsse zum Laden und für verlustfreie Dreikanal-Dateiübertragungen. Er transkribiert 85 Sprachen, kennzeichnet Sprecher, erstellt Besprechungszusammenfassungen und bietet 30 anpassbare Vorlagen für Interviews, Unterricht und Verhandlungen.

Chris Chen, CEO von Headwolf, erklärte, die Produktreihe gehe auf echte Frustrationen der Nutzer ein: Datenschutzrisiken, unbequemer Tragekomfort, proprietäre Kabel, verzerrte Audioqualität und Datenlecks durch die Abhängigkeit von einer einzigen Cloud. Mit acht Jahren Forschung und Entwicklung in den Bereichen Optik, Akustik und LLMs legt die Marke bei Szenarien wie Pendeln, Büroalltag und Bildung in Nordamerika, Europa und Südostasien Wert auf Praktikabilität statt auf leere technische Spielereien.

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