En finir avec des taux de retour élevés : Headwolf lance des lunettes et des enregistreurs IA qui garantissent la confidentialité des données pour les professionnels européens

LONDRES,/PRNewswire/ -- La marque mondiale de matériel IA portable Headwolf a lancé dans l'Union européenne (UE) trois produits phares ciblant les professionnels, les créateurs de contenu et les navetteurs, afin de remédier aux lacunes que présentent généralement les lunettes et les enregistreurs vocaux IA disponibles sur le marché grand public. Une enquête menée en 2026 à l'échelle européenne a révélé que ces appareils affichaient des taux de retour compris entre 30 % et 50 % en raison de leur manque de convivialité.

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Premièrement, les lunettes intelligentes AI Hai 01 Privacy sont équipées d'un obturateur de caméra magnétique exclusif, destiné à apaiser les inquiétudes du public en matière de vie privée et à respecter les règles de confidentialité en vigueur dans l'UE. Pesant seulement 55 g, elles sont disponibles avec des montures noires ou écaille rétro munies de charnières résistantes, 4 Go de stockage local pour des vidéos stabilisées en 4K, 6,5 heures de temps d'appel, ainsi qu'une IA alimentée par GPT-4o qui prend en charge la traduction en temps réel dans 85 langues, la transcription de réunions et la réduction du bruit environnemental. Elles s'intègrent parfaitement à iOS et Android grâce à l'application associée.

Deuxièmement, les lunettes de soleil audio modulaires en titane conviennent aux conducteurs et aux voyageurs qui sont souvent en plein air. Fabriquées en titane à mémoire de forme de 23 g issu de l'aérospatiale, leurs branches amovibles ont résisté à 2 millions de tests de démontage-remontage. L'étui de recharge de type C fourni permet de recharger les lunettes cinq fois, tandis que les verres polarisés photochromiques bloquent les reflets sur la route. Quatre microphones résistants au bruit du vent offrent un son à oreilles libres et intègrent une IA pour la transcription en direct et les traductions instantanées.

Troisièmement, l'enregistreur de réunion IA Hnote01 Magnetic, ultrafin et pesant seulement 53 g, apporte une solution aux problèmes liés à l'enregistrement en milieu professionnel. Grâce à son réseau de cinq micros à 360° (dont un micro à conduction osseuse), la voix est clairement captée dans un rayon de 5 mètres. Doté d'une mémoire locale de 64 Go, d'un système de sauvegarde en nuage et d'une autonomie d'enregistrement de 20 heures, l'enregistreur utilise des ports de type C standard pour la recharge et les transferts de fichiers sans perte sur trois canaux. Il transcrit 85 langues, identifie les intervenants, génère des comptes-rendus de réunion et propose 30 modèles personnalisables pour les entretiens, les cours et les négociations.

Chris Chen, directeur général de Headwolf, a souligné que cette gamme comblait de véritables manques pour les utilisateurs : risques liés à la confidentialité, port inconfortable, incompatibilité des câbles, qualité audio médiocre et fuites de données vers un système en nuage unique. Forte de 8 ans d'expérience en R & D dans les domaines de l'optique, de l'acoustique et des grands modèles de langage, la marque présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est privilégie l'aspect pratique plutôt que les gadgets technologiques superflus, que ce soit pour les trajets quotidiens, le bureau ou l'éducation.

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