Scrubber 50 (M-Serie) und Phantas (S1 Pro M) von Gausium erhalten cTUVus- und CE-MD-Zertifizierung auf der CCE 2024

SHANGHAI, 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Die gewerblichen Reinigungsroboter von Gausium, die Modelle der Scrubber 50 M-Serie (50 MR und 50 MD) und der Phantas S1 Pro M, wurden kürzlich auf der China Clean Expo (CCE) in Shanghai mit dem nordamerikanischen cTUVus-Zertifikat des TÜV Rheinland ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt der Phantas S1 Pro M auch das EU-Zertifikat CE-MD für die Einhaltung der Maschinenrichtlinie. Diese Zertifizierungen zeigen, dass die drei Produkte die technischen Vorschriften und Anforderungen für Sicherheit und funktionale Sicherheit in Nordamerika und der Europäischen Union erfüllen, was die beschleunigte Marktexpansion von Gausium in Europa und den Vereinigten Staaten stark unterstützt.

Songlin Cai (left) and Frank Holzmann (right) at the Awarding Ceremony

Songlin Cai, Director of Robot Development bei Gausium, erklärt: „Gausium hat sich verpflichtet, seinen Kunden weltweit sichere, zuverlässige und effiziente Reinigungsroboter und digitale Reinigungslösungen anzubieten. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere drei Produkte diese beiden wichtigen internationalen Zertifizierungen erhalten haben, was eine maßgebliche Anerkennung der Produktqualität und technischen Stärke von Gausium darstellt. Auch in Zukunft wird Gausium an seinem Engagement für Innovation festhalten und sich bemühen, die Reichweite intelligenter Reinigungslösungen auf weitere Länder und Regionen auszudehnen."

Frank Holzmann, Vizepräsident für elektronische und elektrische Produktdienstleistungen bei TÜV Rheinland, sagte: „Nach monatelanger enger Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Gausium-Team haben die drei kommerziellen Reinigungsroboterprodukte die Zertifizierung für den Marktzugang in Europa und den Vereinigten Staaten erfolgreich bestanden. In Zukunft werden wir unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen, um Gausium bei der technologischen Innovation und Produktiteration zu unterstützen und einen effizienten Zugang zu den globalen Märkten zu ermöglichen."

Der TÜV Rheinland hat das Schaltungsdesign, die Architektur und den mechanischen Aufbau des Phantas S1 Pro M auf der Grundlage der Norm EN IEC 63327 geprüft und bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass er die Anforderungen an die funktionale Sicherheit PL=d erfüllt. In der Zwischenzeit wurden die drei Produkte auf der Grundlage des EU-Zertifikats für die CE-MD-Konformität vom TÜV Rheinland nach nordamerikanischen Standards geprüft und auditiert, und erhielten schließlich erfolgreich das Zertifikat cTUVus.

Die Erlangung renommierter internationaler Zertifizierungen für die gewerblichen Reinigungsroboter von Gausium unterstreicht einen entscheidenden Schritt in Richtung globaler Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Reinigungslösungen. Das Engagement von Gausium für Innovationen ermöglicht eine beschleunigte Marktexpansion und verspricht fortschrittliche Reinigungstechnologien für verschiedene Branchen weltweit.

