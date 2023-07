SeaBubbles startet ersten kommerziellen Dienst mit einem emissionsfreien „fliegenden" Tragflächenboot in Frankreich

Diese Initiative für nachhaltige Schifffahrt wird auf dem Lac d'Annecy voraussichtlich beeindruckende 100 Tonnen CO2-Emissionen einsparen

SAINT-JORIOZ, Frankreich, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- SeaBubbles , ein führender Innovator im Bereich der nachhaltigen Schifffahrt, kündigt den Start des ersten kommerziellen Dienstes seines bahnbrechenden „fliegenden" Tragflächenboots The Bubble in Frankreich an. Nach der erfolgreichen Zertifizierung von The Bubble freut sich SeaBubbles, dieses einzigartige Transportmittel im Rahmen einer Pilotlinie mit regelmäßigem Passagierverkehr in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Grand Annecy einzuführen.

SeaBubbles’ zero-emission flying hydrofoil boat on Lake Annecy, France

Der Ballungsraum Grand Annecy, der für seine malerischen Landschaften und sein Engagement für den Umweltschutz bekannt ist, hat mit der Einführung eines elektrischen Shuttle-Services an Frankreichs schönstem See einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität getan. Das Ziel dieses Projekts besteht darin, die natürliche Attraktivität der Region mit einem verantwortungsvollen Verkehrsangebot zu kombinieren, zu dem auch die bahnbrechenden SeaBubbles-Tragflächenboote gehören.

Mit acht Fahrtrunden pro Tag über einen Zeitraum von zwei Monaten soll die Initiative im Vergleich zu herkömmlichen Verbrenner-Booten beeindruckende 100 Tonnen an CO2-Emissionen auf dem See einsparen. Durch den Einsatz von elektrischen Shuttles, die von einem Konsortium lokaler Anbieter beschafft werden, einschließlich des „fliegenden" 4-sitzigen SeaBubbles-Tragflächenboots, werden die Passagiere der Linie die Möglichkeit haben, die Attraktionen des Sees zu erkunden und gleichzeitig ein einzigartiges, leises, komfortables und umweltfreundliches Reiseerlebnis zu genießen.

The Bubble nutzt ein elektrisches Antriebssystem und Tragflächen, um das Schiff aus dem Wasser zu heben, was den Reibungswiderstand deutlich verringert und die Geschwindigkeit erhöht. Die Passagiere können sich auf eine faszinierende Reise freuen, während der sie sanft über das Wasser gleiten und einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Landschaften genießen können.

„Diese Initiative markiert den Beginn einer wichtigen neuen Etappe, seit die SeaBubbles-Teams in unsere Region kamen. Wir streben danach, mit Lösungen der nächsten Generation zu experimentieren. Dieses Pilotprojekt für kohlenstofffreie Mobilität auf dem Wasser ist eine Inspirationsquelle für die Erfindung der Mobilitätslösungen von morgen", erklärt Frédérique Lardet, Präsidentin des Gemeindeverbands Grand Annecy.

„Mit diesem neuen umweltfreundlichen und kohlenstofffreien Shuttle-Service wollen wir den Nutzern der Linie und den Bewohnern des Ballungsraums nicht nur eine andere Beziehung zur wertvollen Natur des Lac d'Annecy bieten, sondern auch künftige Möglichkeiten zur Entlastung des Verkehrs entlang der Seeufer", erklärt Virginie Seurat, CEO von SeaBubbles.

Durch die Einführung von Bubble als Teil eines umfassenden Verkehrssystems macht SeaBubbles einen großen Schritt in Richtung einer saubereren und effizienteren Zukunft für Tourismus und Mobilität.

