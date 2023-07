SeaBubbles lance le premier service commercial d'hydroptère « volant » zéro émission en France

L'initiative de transport maritime durable devrait permettre d'économiser 100 tonnes d'émissions de CO2 sur le lac d'Annecy

SAINT-JORIOZ, France, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SeaBubbles , l'un des principaux innovateurs dans le domaine du transport maritime durable, annonce le lancement du premier service commercial en France de son hydroptère « volant », The Bubble. Après avoir obtenu la certification pour The Bubble, SeaBubbles est ravie de présenter ce mode de transport unique dans le cadre d'une ligne pilote offrant un service régulier de transport de passagers en collaboration avec l'agglomération du Grand Annecy.

SeaBubbles’ zero-emission flying hydrofoil boat on Lake Annecy, France

Le Grand Annecy, réputé pour ses paysages pittoresques et son engagement en faveur de la préservation de l'environnement, a fait un grand pas vers la mobilité durable en mettant en place un service de navettes électriques sur le premier site lacustre de France. Le projet vise à combiner l'attractivité naturelle de la région avec une offre de transport responsable qui comprend les hydroptères innovants de SeaBubbles.

Avec huit rotations par jour sur une période de deux mois, l'initiative devrait permettre d'économiser 100 tonnes d'émissions de CO2 sur le lac par rapport aux bateaux thermiques traditionnels. En intégrant des navettes électriques provenant d'un consortium d'acteurs locaux, dont la bulle volante 4 places The Bubble, les passagers voyageant sur la ligne auront l'opportunité d'explorer les merveilles du lac tout en profitant d'une expérience de voyage unique, silencieuse, confortable et respectueuse de l'environnement.

The Bubble utilise un système de propulsion électrique et des ailes hydroptères pour soulever le navire hors de l'eau, réduisant ainsi considérablement la traînée et augmentant la vitesse. Les passagers peuvent profiter d'un voyage exaltant en glissant doucement sur l'eau, offrant une vue imprenable sur les paysages environnants.

« Cette initiative marque le début d'une nouvelle étape majeure depuis que les équipes de SeaBubbles ont rejoint notre territoire. Nous nous engageons à expérimenter des solutions de nouvelle génération. Ce projet pilote de mobilité fluviale zéro carbone est une source d'inspiration pour inventer les solutions de mobilité de demain », explique Frédérique Lardet, Présidente du Grand Annecy.

« Avec ce nouveau service de navette écologique et zéro carbone, nous souhaitons offrir aux usagers de la ligne et aux habitants de l'agglomération non seulement une relation différente avec le cadre naturel privilégié du lac d'Annecy, mais aussi des solutions d'avenir pour désengorger les rives du lac, et à plus grande échelle, rendre le transport maritime plus durable », déclare Virginie Seurat, PDG de SeaBubbles.

En introduisant The Bubble dans le cadre d'un système de transport global, SeaBubbles fait un pas important vers un avenir plus propre et plus efficace pour le tourisme et la mobilité.

