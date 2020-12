SEAT: 800 Stunden in pechschwarzer Dunkelheit, um die Lichter des neuen Leon zu testen

- Alqueva, Portugal, eine der dunkelsten Gegenden in Europa, ist der ideale Ort, um die vom SEAT Lighting Team entwickelten Lichter zu testen

- Es dauerte 800 Stunden, um die Lichter des neuen Leon zu testen

- Ihre 100% LED-Technologie eröffnet Ingenieuren neue Möglichkeiten im Bereich für Sicherheit, Komfort und Design

- Der umlaufende Lichtbogen im Innenraum, eine technologische Herausforderung, die bis Ende des Jahres neue Funktionen beinhalten wird

MARTORELL, Spanien, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Dark Sky Alqueva Reservat in Portugal ist ein einzigartiger Ort in Europa, um Nebel und Sternbilder wie Orion zu beobachten. Es ist ein Reich der Dunkelheit, in dem sich die Ingenieure des SEAT Lighting Teams wie zu Hause fühlen. In den dunkelsten Gebieten des Planeten beobachten sie das Verhalten anderer Arten von Konstellationen, derjenigen, aus denen die Scheinwerfer und Rücklichter bestehen, die sie für Modelle wie den SEAT Leon entwickeln.