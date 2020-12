SEAT : 800 heures dans l'obscurité totale pour tester les lumières de la nouvelle Leon

Éclairer le chemin. En plus de sa puissance et de sa plus grande flexibilité quant à l'endroit, la manière et le moment où diriger le faisceau lumineux, la lumière LED se distingue par sa blancheur bien supérieure aux technologies d'éclairage précédentes. Avec une température de couleur de 5 000 degrés Kelvin, elle est beaucoup plus proche de celle du spectre solaire.

Réaction du LED. L'une des clés pour améliorer la sécurité au volant est la rapidité de réaction de cette technologie d'éclairage. Une diode LED répond 150 millisecondes plus vite qu'une ampoule à incandescence. Cela signifie, par exemple, qu'à une vitesse de 120 km/h, le conducteur derrière vous peut voir votre feu de stop cinq mètres plus tôt.

Innovation constante. Pour les deux ingénieurs, l'arc de lumière enveloppant l'intérieur est l'une des plus hautes expressions du tournant que représente la technologie LED. Non seulement il est personnalisable, en adaptant la couleur à l'humeur du conducteur, mais il remplit également une fonction de sécurité importante, en alertant d'une porte mal fermée ou d'une autre voiture qui s'approche par derrière alors que vous vous préparez à sortir.

