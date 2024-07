Senior-Neueinstellung für das DACH-Geschäft

€162 Mrd. (174 Mrd. USD) schwerer Alternatives Asset Manager baut seine EMEA-Präsenz rasch aus

NEW YORK und FRANKFURT, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Blue Owl Capital hat sein Institutional Business Development Team in der DACH-Region verstärkt, um seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen.

Der €162 Mrd. (174 Mrd. USD) schwere Alternatives Asset Manager, der für seine Private Credit, GP Strategic Capital und Real Estate Lösungen bekannt ist, hat Antonis Maggoutas zum Managing Director und Head of DACH für das Institutional Business Development Team ernannt. Von der neu eröffneten Niederlassung in Frankfurt aus, wird er die institutionellen DACH-Vertriebs- und Kundenbetreuungsaktivitäten von Blue Owl über alle Investment-Plattformen hinweg leiten, um wichtige Kunden und Interessenten in der Region zu erreichen. Herr Maggoutas leitete zuvor das DACH-Business Development bei Federated Hermes.

Herr Maggoutas geht diese Aufgabe gemeinsam mit Nicolas Schild an, der letzten Monat von RAM Active Investments mit Sitz in Genf zu Blue Owl hinzugestossen ist.

Diese Neueinstellungen gehören zu einer Reihe von Neuzugängen in den Niederlanden, in Skandinavien und im Nahen Osten, die dem Bestreben des Unternehmens entsprechen, seine Präsenz in der gesamten EMEA-Region auszubauen.

Michael Burns, Head of Institutional Business Development EMEA bei Blue Owl Capital, sagte: «Antonis und Nicolas sind erfahrene Branchenveteranen mit umfangreichen Erfahrungen im Vertrieb und in der Kundenbetreuung in der DACH-Region. Wir freuen uns, sie zusammen mit unseren anderen Neueinstellungen in Europa und dem Nahen Osten willkommen zu heissen während wir unsere Kundenbetreuung in diesen wichtigen Märkten weiter ausbauen.»

Informationen zu Blue Owl Capital Inc.

Blue Owl (NYSE: OWL) ist ein führender Asset Manager, der Alternative Assets neu definiert.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 174 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2024) investieren wir über drei Multi-Strategie-Plattformen: Kredit, GP Strategic Capital und Real Estate. Gestützt auf eine starke permanente Kapitalbasis stellen wir Unternehmen private Kapitallösungen zur Verfügung, um langfristiges Wachstum voranzutreiben, und bieten institutionellen Anlegern, Privatanlegern und Versicherungsgesellschaften differenzierte alternative Anlagemöglichkeiten, die auf eine starke Performance, risikobereinigte Renditen und Kapitalerhalt abzielen.

Gemeinsam mit über 725 erfahrenen Fachleuten auf der ganzen Welt bringt Blue Owl die Vision und Disziplin mit, um Außergewöhnliches zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueowl.com.

Kontakt für Investoren

Ann Dai

Leiterin der Abteilung Investor Relations

[email protected]

Medienkontakt

Nick Theccanat

Leiter, Unternehmenskommunikation und Regierungsangelegenheiten

[email protected]