Blue Owl Capital annonce de nouvelles nominations seniors pour son équipe de relations investisseurs (IR) pour la région DACH

Gestionnaire d'actifs alternatifs de 162 milliards d'euros (174 milliards de dollars) qui établit rapidement sa présence en EMEA

NEW YORK et FRANCFORT, 10 juillet 2024 /PRNewswire/-- Blue Owl Capital a renforcé son équipe de développement commercial institutionnel pour la région DACH, alors qu'elle cherche à étendre sa présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs de 162 milliards d'euros (174 milliards de dollars), réputé pour ses plateformes de crédit privé, de capital stratégique GP et d'immobilier, a nommé Antonis Maggoutas en tant que directeur général et responsable de DACH pour son équipe de développement commercial institutionnel. Basé dans le nouveau bureau de Francfort de la société, il supervisera les activités de vente et de service client de Blue Owl dans la région DACH, sur toutes les plateformes d'investissement de Blue Owl, dans le but d'engager des relations avec des clients clés et des prospects dans toute la région. Avant de rejoindre Blue Owl, Antonis a dirigé l'équipe de développement commercial pour la région DACH chez Federated Hermes.

Il sera rejoint par Nicolas Schild, qui a rejoint la société le mois dernier en provenance de RAM Active Investments basé à Genève.

Ces nominations s'inscrivent dans le cadre d'une série de recrutements récents de cadres supérieurs aux Pays-Bas, dans les pays nordiques et au Moyen-Orient, conformément à l'engagement de la société à étendre sa présence dans la région EMEA.

Michael Burns, responsable de Blue Owl Capital pour la région EMEA, a déclaré : « Antonis et Nicolas sont des vétérans chevronnés de l'industrie avec une expérience approfondie des ventes et du service client dans la région DACH. Nous sommes ravis de les accueillir ainsi que nos autres nouvelles recrues en Europe et au Moyen-Orient alors que nous élargissons encore notre couverture client dans ces marchés critiques. »

À propos de Blue Owl Capital Inc.

Blue Owl (NYSE : OWL) est un gestionnaire d'actifs de premier plan qui redéfinit les investissements alternatifs.

Avec plus de 174 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2024, nous investissons à travers trois plateformes multistratégies : Credit, GP Strategic Capital et Real Estate. Nous appuyant sur une base de capital permanent solide, nous offrons aux entreprises des solutions de capital privé pour stimuler la croissance à long terme et proposons aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux compagnies d'assurance des opportunités d'investissement alternatif différenciées visant à offrir de solides performances, des rendements ajustés au risque et la préservation du capital.

Avec plus de 725 professionnels expérimentés dans le monde entier, Blue Owl apporte la vision et la discipline nécessaires pour créer l'exceptionnel. Pour en savoir plus, consultez le site www.blueowl.com.

Contact pour les investisseurs

Ann Dai

Responsable des relations avec les investisseurs

[email protected]

Contact avec les médias :

Nick Theccanat

Directeur de la communication d'entreprise et des affaires gouvernementales

[email protected]