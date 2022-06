Shangri-La lanciert Shangri-La Circle Plattform und Members Day

Gruppe kündigt Umgestaltung des Golden Circle Treueprogramms und neue monatliche Angebote an, um den Mitgliedern noch mehr Vorteile zu bieten

HONGKONG, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Shangri-La schlug am 28. April mit der Umwandlung seines preisgekrönten Treueprogramms Golden Circle ein neues Kapitel in seiner bahnbrechenden asiatischen Gastfreundschaft auf. Shangri-La Circle ist eine moderne Reise- und Lifestyle-Plattform, die über das traditionelle Hotel-Treueprogramm hinausgeht und den Mitgliedern mehr bietet: Einfachheit, Flexibilität, Privilegien, Anerkennung und Komfort. Shangri-La Circle setzt sein Engagement für die Verbesserung des Gästeerlebnisses fort und wird seine neue Mitgliedertag-Initiative „Circle the Sixth" starten, die den Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten bietet, das gute Leben mit Shangri-La zu genießen.

Basierend auf der Idee, dass das Leben Spaß machen soll, grenzenlos, aufregend und voller Möglichkeiten ist, bietet das innovative neue Shangri-La Circle Programm exklusive Erlebnisse und eine noch nie dagewesene Flexibilität im gesamten Portfolio der Marke: Hotels, Restaurants und Bars, Wellnesseinrichtungen und Familienerlebnisse. Mitglieder kommen in den Genuss exklusiver Tarife und Angebote, erweiterter Vorteile und eines vereinfachten Verfahrens zum Sammeln und Einlösen von Shangri-La Circle Points, wenn sie bei Shangri-La übernachten, essen und einkaufen. Die Plattform wird auch die persönliche Reise der Mitglieder durch unvergleichlichen Insider- und Backstage-Zugang und kuratierte personalisierte Erlebnisse feiern.

Der Shangri-La Circle umfasst vier Mitgliedschaftsstufen, darunter Polaris, eine neue, nur auf Einladung zugängliche Mitgliedschaftsstufe, die das höchste Maß an persönlichen Privilegien bietet. Zu den Vorteilen gehören der uneingeschränkte Zugang zu Shangri-La-Einrichtungen weltweit - auch ohne Übernachtung -, ein spezieller globaler Polaris-Concierge, Polaris Discovery-Erlebnisse und das Verschenken des Diamond-Status, um unvergessliche Erlebnisse mit geliebten Menschen zu teilen.

Mitglieder haben außerdem Zugang zur neuen Shangri-La Circle App, mit der sie einen Ausflug planen, einen Tisch reservieren oder in der Shangri-La Boutique einkaufen können. Über die App können die Mitglieder auch ihr Konto an einem Ort verwalten und entscheiden, ob sie Bargeld oder Punkte - oder eine Kombination aus beidem - für Buchungen verwenden möchten.

Mit der Einführung von „Circle the Sixth" im Juni bietet Shangri-La Circle seinen Mitgliedern noch mehr exklusive Erlebnisse mit zeitlich begrenzten monatlichen Angeboten. Ab dem 6. Juni werden im Rahmen des Members Day neue Angebote veröffentlicht, die jeden Monat nur 48 Stunden lang verfügbar sind, und zwar vom 6. bis zum 8. Juni um 9 Uhr (Hongkong-Zeit). Die Sonderangebote werden vom Shangri-La Circle-Team zusammengestellt und bieten aufregende neue Möglichkeiten, das gute Leben zu genießen.

Zum ersten Members Day bietet Shangri-La Circle mehr als 20 Urlaubspakete an, die mit ausgewählten Restaurant- und Wellness-Erlebnissen gebündelt sind und es den Gästen ermöglichen, ihre Shangri-La-Reise individuell zu gestalten. Shangri-La Circle-Mitglieder werden mit dem Sechsfachen der Punkte belohnt, wenn sie diese Sonderangebote über die spezielle Members Day-Website oder die Shangri-La Circle Mobile App buchen. Darüber hinaus erhalten Shangri-La Circle-Mitglieder in Hongkong, Singapur, Kuala Lumpur und Taipeh sechsmal so viele Punkte, wenn sie während des 48-stündigen Members Day in der Shangri-La Boutique einkaufen.

Neue Mitglieder erhalten 300 Bonuspunkte für ihr erstes Shangri-La Circle Erlebnis und bis zu 1.500 zusätzliche Bonuspunkte für weitere Ausgaben bis zum 31. Juli 2022. Diese Punkte können dann für das nächste Festessen, den nächsten Wochenendausflug oder die nächste Wellnessreise eingelöst werden.

Mit der Einführung der neuen Shangri-La Circle Plattform und der Initiative „Circle the Sixth" Members Day setzt Shangri-La weiterhin neue Horizonte im Gastgewerbe.

