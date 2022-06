Shangri-La lance la plateforme Shangri-La Circle et une journée réservée aux membres

Le groupe annonce la transformation de son programme de fidélisation Golden Circle et le lancement de nouvelles offres mensuelles visant à offrir encore plus de valeur à ses membres

HONG KONG, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Shangri-La ouvre un nouveau chapitre en ce qui a trait à son offre de services d'hôtellerie avant-gardistes en Asie avec la transformation de son programme primé de fidélisation Golden Circle le 28 avril. La plateforme moderne de voyage axée sur le mode de vie Shangri-La Circle va au-delà du programme traditionnel de fidélisation de l'hôtel en offrant à ses membres plus de simplicité, de souplesse, de privilèges, de reconnaissance et de commodité. Poursuivant son engagement à améliorer l'expérience de ses invités, Shangri-La Circle lance sa nouvelle initiative, la journée réservée aux membres « Circle the Sixth », qui offre aux membres encore plus de moyens de vivre agréablement avec Shangri-La.

S'inspirant de l'idée que la vie doit être amusante, sans limites, excitante et pleine de possibilités, le nouveau programme innovant Shangri-La Circle propose des expériences exclusives et offre une flexibilité sans précédent au sein du portefeuille d'hôtels, de restaurants et de bars, d'installations de bien-être et d'expériences familiales de la marque. Les membres profiteront de tarifs et de forfaits exclusifs, d'avantages améliorés et d'un processus simplifié leur permettant d'obtenir et d'échanger des points Shangri-La Circle en séjournant dans les installations de Shangri-La, et mangeant dans ses restaurants et en faisant l'achat de produits dans la boutique de l'entreprise. La plateforme célébrera également les parcours personnels des membres grâce à un accès privilégié et à des expériences personnalisées.

Le programme Shangri-La Circle comprend quatre niveaux d'adhésion, dont Polaris, un nouveau niveau d'adhésion sur invitation seulement qui offre des privilèges personnalisés de la plus haute qualité. Les avantages comprennent un accès illimité aux installations de Shangri-La partout dans le monde, sans qu'il soit nécessaire d'y passer la nuit, un service de conciergerie spécialisé Polaris, des expériences de découverte Polaris et un cadeau de niveau Diamant afin de partager des moments inoubliables avec vos êtres chers.

Les membres ont également accès à la nouvelle application Shangri-La Circle, qu'ils peuvent utiliser pour planifier une escapade, réserver une table ou acheter des produits à la boutique Shangri-La. L'application permet également aux participants de gérer leur compte en un seul endroit pratique et de décider d'utiliser des espèces ou des points (ou une combinaison des deux) pour faire leurs réservations.

Avec le lancement de l'initiative « Circle the Sixth » en juin, Shangri-La Circle propose à ses membres des expériences encore plus exclusives avec des offres mensuelles d'une durée limitée. À compter du 6 juin, la journée réservée aux membres prévoit la diffusion de nouvelles offres qui ne seront disponibles que pendant 48 heures chaque mois, soit du 6 juin, à 9 h (heure de Hong Kong) jusqu'au 8 juin, à 9 h (heure de Hong Kong). Les offres spéciales seront préparées par l'équipe du programme Shangri-La Circle pour offrir de nouvelles façons stimulantes de profiter de la vie.

À l'occasion de la première journée réservée aux membres, Shangri-La Circle lancera plus de 20 forfaits d'hébergement assortis d'expériences culinaires et de mieux-être spécialement sélectionnés qui permettront aux invités de personnaliser leur voyage avec Shangri-La. Les membres du programme Shangri-La Circle recevront six fois plus de points lorsqu'ils profiteront de ces offres spéciales sur le site Web consacré à la journée réservée aux membres ou à partir de l'application mobile Shangri-La Circle. De plus, les membres du Shangri-La Circle de Hong Kong, de Singapour, de Kuala Lumpur et de Taipei recevront six fois plus de points lorsqu'ils feront des achats à la boutique Shangri-La pendant la période de 48 heures de la journée réservée aux membres.

Les nouveaux membres obtiendront 300 points bonis en profitant de leur première expérience avec le programme Shangri-La Circle, et jusqu'à 1 500 points bonus supplémentaires pour leurs dépenses continues jusqu'au 31 juillet 2022. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour leur prochaine expérience festive, une escapade de fin de semaine ou une sortie bien-être.

Avec le lancement de la nouvelle plateforme Shangri-La Circle et de sa journée réservée aux membres « Circle the Sixth », Shangri-La continue d'ouvrir de nouveaux horizons dans le secteur de l'hôtellerie.

Pour en savoir plus : https://www.shangri-la.com/en/corporate/shangrilacircle/

