Shopify-Händler erhalten mit der Integration des KI-Chatbot von Sendbird eine neue Möglichkeit zur Stärkung der Kundenbeziehungen

Der KI-Chatbot von Sendbird, der auf dem neuesten Large Language Model von OpenAI basiert, ermöglicht es 4,6 Millionen Shopify-Händlern, den Web-Chat zu nutzen, um Kundenloyalität und Transaktionen zu steigern

SAN MATEO, Kalifornien, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Sendbird Inc., die moderne Kommunikations-API-Plattform, der die größten Apps der Welt vertrauen, hat heute den neuen KI-Chatbot von Sendbird für Shopify angekündigt. Sendbirds No-Code KI-Chatbot basiert auf GPT-4o , dem neuesten Large Language Model (LLM) von OpenAI, ist ab sofort im Shopify App Store verfügbar und verbindet sich nahtlos mit den Shopify APIs. Diese Verbindung ermöglicht es, häufig gestellte Fragen zu beantworten, Produktempfehlungen auszusprechen und Kontaktinformationen für den Support bereitzustellen, wodurch sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Zahl der Transaktionen gesteigert werden.

Händler können ihren KI-Chatbot anpassen und testen, bevor sie ihn in ihrem Shopify-Shop einsetzen. Einmal eingerichtet, hilft der Chatbot dabei, gelegentliche Besucher in Kunden umzuwandeln, indem er mühelos präzise und personalisierte Antworten liefert.

„Der Einfluss, den KI auf die Zukunft des E-Commerce und die Kaufgewohnheiten der Verbraucher haben wird, ist unbestreitbar", so John S. Kim, CEO und Mitbegründer von Sendbird. „Unser Ziel mit dem neuen KI-Chatbot für Shopify ist es, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, damit alle Händler, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen, mit der neuesten LLM-Technologie um Kunden konkurrieren können – ohne Code-Integration und mit automatisiertem KI-Chatbot-Training auf der Grundlage von Shop-Daten."

Nahtlose Integration mit Shopify-Shopdaten

Der Sendbird KI-Chatbot für Shopify stellt eine direkte Verbindung zu den Daten des Shops her, einschließlich Produktlisten, Geschäftsinformationen, Lieferzeiten, Rückgaberichtlinien, Öffnungszeiten des Shops, Kontaktdaten, Versandoptionen und Zahlungsmethoden. So kann der KI-Chatbot die meisten häufig gestellten Fragen von Kunden beantworten und personalisierte Produktempfehlungen aussprechen, was letztlich die Zahl der erfolgreichen Verkaufstransaktionen erhöht. Kunden, die einen menschlichen Kontakt bevorzugen, kann der Bot schnell mit menschlichen Mitarbeitenden verbinden. Der Sendbird KI-Chatbot für Shopify ist ideal, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig eine langfristige Markentreue aufzubauen.

Über Sendbird, Inc.

Sendbird, Inc. mit Sitz in San Mateo, Kalifornien, vertrauen 4.000 der weltweit beliebtesten Apps – darunter DoorDash, Match Group, Noom und Yahoo Sports – um jeden Monat Nachrichten zwischen Unternehmen und 320 Millionen Menschen zu versenden. Das Unternehmen bietet eine preisgekrönte Kommunikationsplattform für moderne Messaging-Erlebnisse. Sendbird hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und wird von ICONIQ, Softbank, Tiger Global Management, Y Combinator und anderen Investoren unterstützt.

