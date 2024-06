Les commerçants Shopify bénéficient d'un nouveau moyen de renforcer les liens avec leurs clients grâce à l'intégration de la messagerie instantanée IA de Sendbird

Alimentée par le dernier modèle de langage large d'OpenAI, la messagerie instantanée IA de Sendbird permet à 4,6 millions de commerçants Shopify d'utiliser la messagerie instantanée pour accroître la fidélité et les transactions.

SAN MATEO, Californie, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sendbird Inc., la plateforme d'API de communication moderne à laquelle font confiance les plus grandes applications du monde, a présenté aujourd'hui la nouvelle intégration de sa messagerie instantanée IA pour Shopify. Alimentée par le dernier grand modèle de langage (LLM) GPT-4o d'OpenAI et désormais disponible dans le Shopify App Store , la messagerie instantanée IA sans code de Sendbird se connecte de manière transparente aux données de la boutique du commerçant par le biais des API de Shopify. Cette connexion lui permet de répondre aux questions les plus fréquentes, de recommander des produits et de fournir des informations de contact pour l'assistance, afin d'améliorer la satisfaction des clients et les transactions.

The most complete Shopify AI chatbot powered by Sendbird

Les commerçants peuvent personnaliser et tester leur messagerie instantanée IA avant de la déployer sur leur boutique Shopify. Une fois en place, la messagerie instantanée aide à convertir les visiteurs occasionnels en clients en fournissant des réponses précises et personnalisées sans effort.

« L'impact de l'IA sur l'avenir du commerce électronique et les habitudes d'achat des consommateurs est incontestable, a déclaré John S. Kim, PDG et cofondateur de Sendbird. Notre objectif avec la nouvelle messagerie instantanée IA pour Shopify est d'uniformiser les règles du jeu afin que tous les commerçants, quelle que soit leur expertise technique, puissent rivaliser pour attirer les clients en utilisant la dernière technologie LLM, grâce à une intégration sans code et à une formation automatisée de la messagerie instantanée IA sur les données de la boutique. »

Intégration transparente avec les données de la boutique Shopify

La messagerie instantanée IA de Sendbird pour Shopify se connecte directement aux données de la boutique, y compris les listes de produits, les informations commerciales, les délais de livraison, les politiques de retour, les heures d'ouverture de la boutique, les coordonnées, les options d'expédition et les méthodes de paiement. Cela permet à la messagerie instantanée IA de répondre à la plupart des questions des clients et de faire des recommandations de produits personnalisées, augmentant ainsi la conversion en ventes. Pour les clients qui préfèrent une touche humaine, la messagerie instantanée peut rapidement les mettre en relation avec des agents humains. La messagerie instantanée IA de Sendbird pour Shopify est idéale pour stimuler la productivité tout en renforçant la fidélité à la marque sur le long terme.

À propos de Sendbird, Inc.

Basée à San Mateo, en Californie, Sendbird, Inc. est utilisée par 4 000 des applications les plus populaires au monde, dont DoorDash, Match Group, Noom et Yahoo Sports, pour gérer les messages entre les entreprises et 320 millions de personnes chaque mois. La société propose une plateforme de communication primée pour des expériences de messagerie modernes. Basée en Californie, Sendbird est soutenue par ICONIQ, Softbank, Tiger Global Management, Y Combinator et d'autres investisseurs.

Pour en savoir plus sur les développements commerciaux et les dernières acvtualités, suivez Sendbird sur LinkedIn et Twitter .