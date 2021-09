Shutterstock als exklusiver Sponsor der Ausstellung „Experience The Times of Bill Cunningham" auf der New York Fashion Week bekannt gegeben

Die immersive Installation, die am 12. September während der New York Fashion Week eröffnet wird, zeigt die ikonische Fotosammlung des berühmten Straßenfotografen

NEW YORK, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute ein exklusives Sponsoring von Experience the Times of Bill Cunningham bekannt, einer immersiven Installation, die am 12. September während der New York Fashion Week in The Seaport, New York City, eröffnet wird. Als gefeierter Modefotograf, der mehr als 40 Jahre lang für die New York Times arbeitete, hielt Cunningham über sechs Jahrzehnte lang sowohl alltägliche Menschen als auch bekannte Persönlichkeiten wie Jacqueline Kennedy Onassis, Anna Wintour und Andy Warhol auf den Straßen Manhattans sowie bei Modenschauen und gesellschaftlichen Veranstaltungen fest.