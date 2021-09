Shutterstock anunciada como patrocinadora exclusiva da exposição "Experience The Times Of Bill Cunningham" durante a New York Fashion Week

Como patrocinadora exclusiva, a Shutterstock é a parceira oficial de fotografia da première da noite de inauguração da exposição e da festa pós-evento. A mostra multissensorial é inspirada em The Times of Bill Cunningham , o aclamado documentário de 2020 do cineasta Mark Bozek, e apresentará reproduções em grande escala das fotos e entrevistas de vídeo e áudio mais icônicas de Cunningham, artefatos como a icônica bicicleta Biria de Cunningham e sua jaqueta modelo worker de cor azul francês, além de sons que capturam a energia das ruas da cidade de Nova York.

Candice Murray, vice-presidente editorial da Shutterstock, afirmou: "Bill Cunningham foi um talento extraordinário e um dos historiadores de moda mais prolíficos do nosso tempo." "Estamos muito satisfeitos por ser os patrocinadores exclusivos do Experience the Times of Bill Cunningham, uma crônica da carreira deste célebre documentarista, que oferece um retrato de alguns dos momentos culturais mais importantes ao longo de seis décadas."

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Shutterstock para dar vida à coleção de fotografias e entrevistas de áudio e vídeo visualmente inspiradora e historicamente significativa de Bill Cunningham", disse Mark Bozek, CEO da Live Rocket e o cineasta por trás do documentário: The Times of Bill Cunningham.. "Com foco no estilo e um talento despretensioso e afável, Bill foi um verdadeiro conhecedor de tendências e tornou a fotografia de moda acessível como o fotógrafo de rua e da sociedade mais reconhecido do mundo."

Com lançamento em 12 de setembro e duração de oito semanas até 30 de outubro, ExperienceThe Times of Bill Cunningham está localizado na 26 Fulton Street, na cidade de Nova York. O ingresso custa 30 dólares. Os ingressos podem ser adquiridos on-line no site timesofbill.com.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de edição de design gráfico e imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada integral; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de músicas livres de royalties; da Shutterstock Editorial, uma fonte de alto padrão de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; da TurboSquid, uma líder em marketplace de conteúdo 3D; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1612417/Shutterstock_Bill_Cunningham.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

Related Links

www.shutterstock.com



SOURCE Shutterstock, Inc.