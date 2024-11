Silverfort übernimmt Rezonate und erweitert damit sein Angebot um die erste umfassende Plattform für Identitätssicherheit

Mit der Übernahme von Rezonate setzt Silverfort die Auflösung von Identitätssicherheits-Silos in der gesamten IT-Umgebung, On-Prem und in der Cloud fort – sowohl für menschliche als auch maschinelle Identitäten (NHIs) – und bietet seinem rasant wachsenden Kundenstamm eine unkompliziertere und einfachere Identitätssicherheit über eine einzige Plattform

BOSTON, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab Silverfort, das führende Unternehmen für Identitätssicherheit, die Übernahme von Rezonate bekannt, einem Innovator im Bereich identitätszentrierter Sicherheit für Cloud-Umgebungen. Mit dem Versprechen, die branchenweit umfassendste Plattform für Identitätssicherheit anzubieten, wird das konsolidierte Angebot Silverforts Fähigkeiten stärken und erweitern. Identitäten können dann über alle On-Premise-Assets, Cloud-Identitätsanbieter, Cloud-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen hinweg geschützt werden. Das kombinierte Angebot wird vollständig in die Silverfort-Plattform integriert und ab Mitte 2025 verfügbar sein.

Konsolidierung von Identitätssicherheits-Silos und Eliminierung unsichtbarer Angriffspunkte

Unternehmen von heute wissen, dass die Identitätssicherheit nicht nur ein Baustein der Cybersicherheit ist, sondern die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg schafft. Die Identität ist zum primären Angriffsvektor geworden, was die Nachfrage nach identitätszentrischen Sicherheitslösungen beschleunigt hat. Die meisten Identitätslösungen beseitigen dieses Problem jedoch nur teilweise – sie konzentrieren sich entweder auf die Cloud, auf On-Premise-Lösungen oder auf ein bestimmtes Element der Identitätssicherheit, beispielsweise Identity Threat Detection and Response (ITDR), Privileged Access Management (PAM) oder Non-Human Identities (NHI). Durch diesen Ansatz entstehen Sicherheitssilos und damit Blind Spots, die das Risiko von identitätsbasierten Angriffen erhöhen.

Durch die Integration der einzigartigen, auf die Cloud fokussierten Funktionen von Rezonate in die Unified Identity Security Platform von Silverfort bringt das Unternehmen weltweit das umfassendste und vollständigste Angebot an Identitätssicherheit auf den Markt. Die Schaffung eines gemeinsamen Sicherheitsniveaus für alle Identitäten im Unternehmen und das Aufbrechen der bestehenden Silos gewährleistet Transparenz und Kontext für intelligente Entscheidungen und effektivere Sicherheitsprüfungen in Echtzeit. Von nun an erhalten Kunden von Silverfort Lösungen, die alle Anforderungen an die Identitätssicherheit in der gesamten IT-Umgebung erfüllen. Dies sorgt für mehr Sicherheit, eine unkompliziertere Implementierung sowie eine höhere betriebliche Effizienz.

„Nachdem die Identitätssicherheit jahrelang vernachlässigt wurde, wird sie nun zum wichtigsten Element der Cybersicherheit. Wir freuen uns auf den Zusammenschluss mit Silverfort, da das gemeinsame Ziel beider Unternehmen darin besteht, dieses schwierige Problem zu lösen", erklärt Roy Akerman, CEO und Mitbegründer von Rezonate. „Silverfort hat eine leistungsstarke und innovative Plattform, ein großartiges Team und eine ausgezeichnete Unternehmenskultur aufgebaut und ist auf dem besten Weg zur Marktführerschaft. Wir können es kaum erwarten, als Teil von Silverfort das volle Potenzial dieser Plattform auszuschöpfen."

Rasantes Wachstum für Unified Identity Security

Silverfort verzeichnete in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum. Jedes Quartal gewann das Unternehmen mehr als 100 Neukunden hinzu, darunter einige der größten Unternehmen der Welt, und steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich kontinuierlich um mehr als 100 Prozent. Nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres 116 Mio. US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierungsrunde erhalten hat, geht es nun zügig an die Umsetzung der Vision von einer einheitlichen Plattform für Identitätssicherheit.

„Sowohl die von Rezonate entwickelte Technologie als auch das Team sind sehr beeindruckend", so Hed Kovetz, CEO und Mitbegründer von Silverfort. „Unter allen Start-up-Unternehmen dieser Größe bietet Rezonate das breiteste Spektrum an Sicherheitsfunktionen für Cloud-Identitäten und deckt NHI, ISPM, ITDR, Berechtigungen und mehr über alle Cloud-Assets hinweg ab. Die innovative Architektur von Rezonate verschafft die Möglichkeit, sich flexibel und skalierbar an die Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen, und dies mit einer unübertroffenen Geschwindigkeit und Einfachheit, die Kunden begeistert. Wir freuen uns darauf, mit Rezonate zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich in einer stets wachsenden Bedrohungslandschaft für Identitäten wirksam zu schützen."

Gemeinsam sind wir stärker – eine Plattform für den Schutz aller Identitäten im Unternehmen

Silverforts Technologie bietet einen einzigartigen und signifikanten Vorteil gegenüber allen anderen Anbietern von Identitätssicherheitslösungen, da sie Sicherheitsprüfungen auf der bereits bestehenden Identitätsinfrastruktur des Kunden nahtlos durchsetzen kann, einschließlich Active Directory, Entra ID und vielen anderen IAM-Lösungen. Dabei werden anfällige Unternehmensressourcen abgesichert, die kein anderer Anbieter schützen kann, etwa Legacy-Systeme, Schnittstellen für Kommandozeilen (CLI) oder IT-/OT-Infrastruktur. Mit der Aufnahme der Rezonate-Funktionen erweitert Silverfort seine Reichweite auf Cloud-Anwendungen, Workloads und Infrastrukturen mit einem großen Funktionsumfang, darunter Sicherheit für maschinelle Identitäten (NHI), Identity Threat Detection and Response (ITDR), Identity Security Posture Management (ISPM), Entitlement Management und mehr. Auf diese Weise wird der Weg in eine sicherere Zukunft geebnet und Unternehmen eine Plattform zur ganzheitlichen Sicherung ihrer Identitäten bereitgestellt.

Kunden profitieren von den Vorteilen einer einzigen Plattform, die ihre Identitäten in allen On-Premise- und Cloud-Umgebungen vor Bedrohungen schützt. Die Vorteile umfassen:

Verbesserter Schutz durch einheitlichen Kontext: Abwehr von Identitätsbedrohungen On-Prem, in der Cloud und dazwischen mit der umfassendsten Sicht auf alle Identitäten und Zugriffsaktivitäten in einem Unternehmen

Abwehr von Identitätsbedrohungen On-Prem, in der Cloud und dazwischen mit der umfassendsten Sicht auf alle Identitäten und Zugriffsaktivitäten in einem Unternehmen Die gesamte Identitätssicherheit an einem Ort: Verwaltung der gesamten Identitätssicherheit über eine einzige Plattform, mit Erkennung von versteckten Assets und Risiken, Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung der Angriffsfläche, Erkennung von Identitätsbedrohungen und Bekämpfungsmaßnahmen in Echtzeit, die eine Bedrohung stoppen, bevor sie überhaupt Schaden anrichten kann

Verwaltung der gesamten Identitätssicherheit über eine einzige Plattform, mit Erkennung von versteckten Assets und Risiken, Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung der Angriffsfläche, Erkennung von Identitätsbedrohungen und Bekämpfungsmaßnahmen in Echtzeit, die eine Bedrohung stoppen, bevor sie überhaupt Schaden anrichten kann Schutz aller Assets – auch der „bisher nicht schützbaren": Schutz für alle Arten von Assets, On-Prem und in der Cloud, einschließlich sensibler Systeme, die von keinem anderen Anbieter geschützt werden können, wie Legacy-Systeme, kritische Infrastrukturen, CLIs und mehr

Schutz für alle Arten von Assets, On-Prem und in der Cloud, einschließlich sensibler Systeme, die von keinem anderen Anbieter geschützt werden können, wie Legacy-Systeme, kritische Infrastrukturen, CLIs und mehr Schnelle Bereitstellung und Skalierung: Vollständige Identitätssicherheit für das gesamte Unternehmen innerhalb weniger Tage, um Compliance-Lücken und Anforderungen der Cyberversicherung zu adressieren und gleichzeitig viel Zeit und Kosten zu sparen

Lesen Sie mehr darüber, warum Silverfort Rezonate übernommen hat, im Blog von Silverforts CEO.

Informationen zu Silverfort

Silverfort, das führende Unternehmen für Unified Identity Security, hat die erste und einzige Plattform entwickelt, die moderne Identitätssicherheit überall ermöglicht. Wir stellen eine Verbindung zu allen Silos der Identitätsinfrastruktur eines Unternehmens her, um ein einziges, einheitliches Identitätssicherheitsniveau für alle On-Prem- und Cloud-Umgebungen zu schaffen. Unsere einzigartige Architektur und unser herstellerunabhängiger Ansatz verringern die Komplexität beim Schutz von Identitäten und erweitern den Schutz auf Ressourcen, die von keiner anderen Lösung geschützt werden können, darunter Legacy-Systeme, CLIs, Dienstkonten (non-human bzw. maschinelle Identitäten), IT/OT-Infrastrukturen und mehr. Silverfort ist ein hochrangiger Microsoft-Partner und wurde von Microsoft zum Zero Trust Partner des Jahres gewählt. Hunderte weltweit führende Unternehmen vertrauen Silverfort als Anbieter von Identitätssicherheitslösungen, darunter mehrere Fortune 50-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.silverfort.com oder auf LinkedIn.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2555702/Silverfort_x_Rezonate.mp4