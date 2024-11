Silverfort Akuisisi Rezonate, Perluas Penawaran Keamanan Identitas di Komputasi Awan Untuk Sediakan Platform Keamanan Identitas Lengkap yang Pertama

Dengan mengakuisisi Rezonate, Silverfort terus menghancurkan silo keamanan identitas di seluruh lingkungan perusahaan, di lokasi maupun di komputasi awan, untuk identitas manusia maupun non manusia (Non-Human Identity/NHI), guna menawarkan keamanan identitas yang lebih baik dan lebih mudah dari satu platform bagi basis pelanggannya yang cepat bertambah

BOSTON, 13 November 2024 /PRNewswire/ -- Silverfort adalah perusahaan keamanan identitas yang terkemuka. Hari ini Silverfort mengumumkan akuisisi Rezonate, inovator keamanan yang mengutamakan identitas untuk lingkungan komputasi awan. Silverfort berkomitmen untuk menyediakan platform keamanan identitas terlengkap di industri ini. Gabungan penawaran ini akan memperkuat dan memperluas kemampuan Silverfort dalam melindungi identitas di seluruh aset di lokasi, penyedia identitas komputasi awan, infrastruktur komputasi awan, dan aplikasi SaaS. Gabungan penawaran yang sepenuhnya terintegrasi ke platform Silverfort ini mulai tersedia pada pertengahan tahun 2025.

Menggabungkan Silo Keamanan Identitas dan Menghilangkan Titik Lemah

Saat ini banyak perusahaan menyadari bahwa keamanan identitas bukan hanya merupakan unsur keamanan siber, namun menciptakan syarat terpenting yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Identitas telah menjadi vektor serangan utama sehingga mendorong percepatan permintaan pasar terhadap solusi keamanan yang memprioritaskan identitas. Namun sebagian besar solusi identitas hanya menyelesaikannya sebagian - hanya berfokus pada komputasi awan atau sebaliknya di lokasi, atau pada unsur tertentu dalam keamanan identitas; misalnya, Deteksi dan Respons Ancaman Identitas (Identity Threat Detection and Response/ITDR), Manajemen Akses Istimewa (Privileged Access Management/ PAM), atau Identitas Non Manusia (Non-Human Identity/NHI). Pendekatan ini menciptakan silo-silo keamanan dan titik lemah sehingga akibatnya terus-menerus terpapar pada serangan identitas.

Mengintegrasikan kemampuan unik Rezonate yang berfokus pada komputasi awan ke Platform Keamanan Identitas Terpadu milik Silverfort menciptakan penawaran keamanan identitas yang terluas dan terlengkap di pasar. Menciptakan lapisan keamanan bersama di seluruh identitas perusahaan dan meruntuhkan silo-silo yang ada akan menyediakan visibilitas dan konteks menyeluruh untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan pengendalian keamanan yang efektif di waktu nyata. Kini pelanggan dapat beralih ke Silverfort untuk menyelesaikan setiap kebutuhan keamanan identitas di semua lingkungan perusahaan untuk menciptakan keamanan lebih kuat, penggunaan lebih mudah, dan pengoperasian yang lebih efisien.

"Setelah diabaikan selama bertahun-tahun, keamanan identitas menjadi unsur terpenting dalam keamanan siber. Kami senang sekali bergabung dengan Silverfort karena tujuan kami bersama adalah memecahkan masalah yang sulit ini," kata Roy Akerman, CEO dan salah satu Pendiri Rezonate. "Silverfort menciptakan platform yang kuat dan inovatif, tim dan budaya yang luar biasa, dan jelas akan memimpin pasar. Kami tidak sabar bergabung dengan Silverfort dan bersama-sama mengembangkan platform ini hingga mencapai potensi penuh."

Pertumbuhan Pesat untuk Keamanan Identitas Terpadu

Silverfort bertumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, mendapatkan lebih dari 100 pelanggan baru setiap kuartal, termasuk beberapa perusahaan terbesar di dunia, dan pendapatannya terus meningkat hingga 100% lebih dari tahun ke tahun. Setelah mengumpulkan $116 juta dalam pendanaan Seri D awal tahun ini, Silverfort segera mewujudkan visi platform keamanan identitas terpadu.

"Teknologi yang dibangun oleh tim Rezonate maupun orang-orangnya luar biasa mengesankan," kata Hed Kovetz, CEO dan salah satu Pendiri Silverfort. "Rezonate menawarkan sederetan kemampuan keamanan identitas terluas di komputasi awan untuk perusahaan rintisan seukurannya, yang mencakup NHI, ISPM, ITDR, hak, dan banyak lagi di setiap aset komputasi awan. Arsitektur inovatif Rezonate juga memungkinkan mereka untuk fleksibel dan berkembang guna memenuhi kebutuhan setiap pelanggan dengan kecepatan dan kemudahan tak tertandingi - dan pelanggan sangat menyukainya. Kami sangat antusias bergabung dengan Rezonate untuk mendukung setiap bisnis menghadapi ancaman identitas yang terus berkembang."

Lebih Kuat Bersama: Satu Platform Untuk Melindungi Seluruh Identitas Perusahaan

Teknologi Silverfort menawarkan keunggulan yang unik dan signifikan dibanding semua penyedia keamanan identitas lainnya karena mampu memperkuat pengendalian keamanan tanpa kendala atas infrastruktur identitas yang ada milik pelanggan, termasuk Active Directory, Entra ID, dan banyak solusi IAM lainnya. Teknologi ini mengamankan aset perusahaan yang rentan dan tidak dapat dilindungi oleh vendor lain, misalnya sistem lama, Command-Line Interface, dan infrastruktur TI/OT. Dengan menambahkan kemampuan Rezonate, Silverfort memperluas jangkauan lebih mendalam ke aplikasi, beban kerja, dan infrastruktur di komputasi awan dengan serangkaian kemampuan yang luas, termasuk keamanan Non-Human Identity (NHI), Identity Threat Detection and Response (ITDR), Identity Security Posture Management (ISPM), Entitlement Management, dan banyak lagi -sehingga mempersiapkan masa depan yang lebih aman dan menyediakan satu platform pada berbagai perusahaan untuk mengamankan seluruh identitas mereka.

Pelanggan akan menikmati berbagai manfaat satu platform untuk melindungi identitas mereka dari ancaman di semua lingkungan di lokasi maupun di komputasi awan. Manfaatnya:

Perlindungan lebih kuat dengan konteks terpadu: Menghentikan ancaman identitas di lokasi, di komputasi awan, dan di mana pun antara keduanya dengan tampilan terlengkap tentang semua identitas dan aktivitas akses di seluruh perusahaan.

Menghentikan ancaman identitas di lokasi, di komputasi awan, dan di mana pun antara keduanya dengan tampilan terlengkap tentang semua identitas dan aktivitas akses di seluruh perusahaan. Satu tempat untuk seluruh keamanan identitas: Menyelesaikan seluruh proses keamanan identitas dari satu platform, termasuk penemuan aset tersembunyi dan paparan, langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi permukaan serangan, deteksi ancaman identitas, dan respons di waktu nyata yang menghentikan ancaman bahkan sebelum dapat menyebabkan kerusakan.

Menyelesaikan seluruh proses keamanan identitas dari satu platform, termasuk penemuan aset tersembunyi dan paparan, langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi permukaan serangan, deteksi ancaman identitas, dan respons di waktu nyata yang menghentikan ancaman bahkan sebelum dapat menyebabkan kerusakan. Melindungi setiap aset, termasuk aset yang 'tidak dapat dilindungi': Mengaktifkan perlindungan untuk semua jenis aset di lokasi maupun di komputasi awan, termasuk sistem sensitif yang tidak dapat dilindungi oleh vendor lain, misalnya sistem lama, infrastruktur penting, Command-Line Interface, dan lainnya.

Mengaktifkan perlindungan untuk semua jenis aset di lokasi maupun di komputasi awan, termasuk sistem sensitif yang tidak dapat dilindungi oleh vendor lain, misalnya sistem lama, infrastruktur penting, Command-Line Interface, dan lainnya. Menyebarkan dan meningkatkan dengan cepat: Mencapai keamanan identitas di seluruh perusahaan hanya dalam hitungan hari untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan dan persyaratan asuransi siber dengan mudah sekaligus jauh lebih menghemat waktu dan biaya.

Baca lebih lanjut tentang alasan Silverfort mengakuisisi Rezonate di blog oleh CEO Silverfort.

Tentang Silverfort

Silverfort adalah perusahaan Keamanan Identitas Terpadu dan memelopori platform pertama dan satu-satunya yang memungkinkan keamanan identitas modern di mana saja. Kami terhubung ke semua silo infrastruktur identitas perusahaan untuk menciptakan satu lapisan keamanan identitas yang terpadu di semua lingkungan di lokasi maupun di komputasi awan. Arsitektur unik dan pendekatan bebas vendor yang kami terapkan dapat menghilangkan kerumitan pengamanan identitas dan memperluas perlindungan ke sumber daya yang tidak dapat dilindungi oleh solusi lain, misalnya sistem lama, Command-Line Interface, akun layanan (Non-Human Identity), infrastruktur TI/OT, dan lain-lain. Silverfort adalah mitra teratas Microsoft dan terpilih sebagai Zero Trust Partner of the Year oleh Microsoft. Ratusan perusahaan terkemuka di dunia mengandalkan Silverfort sebagai penyedia keamanan identitas mereka, termasuk beberapa perusahaan Fortune 50. Ketahui lebih lanjut di www.silverfort.com atau LinkedIn.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2555702/Silverfort_x_Rezonate.mp4

SOURCE Silverfort Ltd