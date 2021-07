Small World Erweitert Sein Netzwerk Für Auszahlungen in Nigeria

LONDON, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Einer der führenden internationalen Geldtransferanbieter Small World Financial Services („Small World") hat bekannt gegeben, dass Kunden in Nigeria nun innerhalb von Minuten über ein noch größeres Banknetzwerk als zuvor mit mehr als 2800 Auszahlungsstellen Geld, sowie auf ihr Bankkonto empfangen können.

Diese Initiative folgt der Richtlinie der Zentralbank von Nigeria (CBN), die im vergangenen Dezember 2020 herausgegeben wurde, um die Zahlung weltweiter Geldtransfers in US-Dollar zu ermöglichen, um den Fluss formeller Diaspora-Überweisungen nach Nigeria zu rationalisieren und zu erhöhen.

Stanley Wachs, Managing Director, Northern Europe & Africa bei Small World, sagte: „Seit CBNs Ankündigung der neuen Richtlinie für globale Geldüberweisungen haben wir unermüdlich daran gearbeitet, unseren Kunden den bestmöglichen Service auf einfache, schnelle und sichere Weise zu bieten ."

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit führenden Banken in Nigeria zusammenarbeiten, darunter Access Bank, EcoBank, First Bank, United Bank for Africa, GT Bank, Fidelity Bank, Polaris Bank, Union Bank of Nigeria, Zenith Bank und weitere, die in Kürze folgen werden. Wir bieten unseren Kunden fast 3000 Standorte für Bargeldauszahlungen in ganz Nigeria."

„Im Mittelpunkt unserer Mission steht das Bestreben, Kunden die Möglichkeit zu bieten, Geld auf schnellste und kostengünstigste Weise an Freunde, Familie und seinen Liebsten zu senden. Ich freue mich sehr über dieses stark erweiterte Partnernetzwerk, da es unseren Kunden in Nigeria mehr Komfort und Optionen bietet."

Small World-Kunden können in wenigen Minuten Geld zur Bargeldabholung und Bankeinzahlung in US-Dollar von einer Small World-Filiale, einem Agenten, telefonisch oder digital über die Small World-Website oder -App nach Nigeria senden.

Über Small World Financial Services

Small World Financial Services ist ein Anbieter von Zahlungsdiensten mit der Vision, die bevorzugte Wahl unserer Kunden für ihre globalen Zahlungsanforderungen zu werden. Wir konzentrieren uns darauf, eine große Welt klein zu machen. Einfach ausgedrückt: Je mehr Menschen wir helfen können, Familie, Freunde und Unternehmen im Ausland mit Geld zu erreichen, desto kleiner wird die Welt. Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns, spiegeln ihre Vielfalt in unseren Teams wider und befähigen unsere Teams, den besten Kursen und Service durch unser globales Filialennetzwerk und digitale Lösungen zu bieten. Unser Netzwerk von über 300.000 Abholstandorte und unser globales Team von 1.000 Mitarbeitern sind gemeinsam auf dem Weg, eine große Welt für die Millionen von Kunden, die wir jedes Jahr bedienen, klein zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.smallworldfs.com/en.

