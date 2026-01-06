SMT Corp kündigt neue DLA-Akkreditierungen für MIL-STD-883- und QTSL-Mikroelektronik-Tests an

SANDY HOOK, Connecticut, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SMT Corp, ein führender Anbieter von Beschaffungs-, Test- und Analysedienstleistungen für elektronische Komponenten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Defense Logistics Agency (DLA) Weapons Support eine neue Anerkennung als geeignetes kommerzielles Labor für MIL-STD-883-Tests gemäß den Anforderungen der Militärspezifikation MIL-PRF-38535 sowie für QTSL-Tests an 5961/5962-Geräten gemäß den Anforderungen des QTSL-Programms erhalten hat.

Nach einem vom 24. bis 26. Juni 2025 durchgeführten „DLA Weapons Support Audit", wurde SMT Corp als geeignet eingestuft, ab sofort unter der Bezeichnung VQC-26-040049 eine umfangreiche Palette von MIL-STD-883-Testmethoden sowie QTSL-Tests für FSC 5961 und 5962 Mikroschaltkreise durchzuführen.

Die Zulassung umfasst mehrere Umwelt-, mechanische und elektrische Prüfmethoden, darunter Lebensdauerprüfung im stationären Betrieb, Temperaturwechselprüfung, Burn-in, Dichtheitsprüfung (Fine Leak und Gross Leak), konstante Beschleunigung, Bondfestigkeit, Die-Shear, PIND sowie elektrische Prüfungen nach MIL-STD-883. SMT Corp. ist außerdem für AS6171-Testmöglichkeiten anerkannt, darunter externe Sichtprüfung, Umetikettierung und Oberflächenbehandlung, Röntgenfluoreszenz, Entkapselung, physikalische Analyse, radiologische Prüfung sowie elektrische Testkriterien nach QTSL.

„Diese neuen DLA-Akkreditierungen stellen für SMT Corp einen großen Schritt nach vorn dar und bekräftigen unser langjähriges Engagement für Qualität, Compliance sowie technische Spitzenleistungen", so Richard Hodgson, Präsident und Geschäftsführer von SMT Corp. „Sie erweitern unsere Möglichkeiten, Kunden aus der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie mit zuverlässigen, voll qualifizierten Mikroelektronik-Prüfdienstleistungen zu unterstützen, und das in einer Zeit, in der die Integrität der Lieferkette wichtiger denn je ist."

Die elektrischen Testsysteme von SMT Corp. sind gemäß den Anforderungen von MIL-STD-883 zertifiziert und unterstützen elektrische Tests bei militärischen Betriebstemperaturen von –55 °C bis 125 °C, abhängig von den Anforderungen des Kundenprogramms.

Informationen zu SMT Corp

Das 1998 gegründete Unternehmen SMT Corp bietet fortschrittliche Dienstleistungen in den Bereichen Beschaffung, Prüfung, Fehleranalyse und Qualitätssicherung von elektronischen Komponenten für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin sowie Industrie weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sandy Hook, Connecticut.

Medienkontakt:

SMT Corp

14 High Bridge Road

Sandy Hook, CT 06482

Telefon: (203) 270-4700

Website: www.smtcorp.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2851289/SMT_Navy_Background_Logo.jpg