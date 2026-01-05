SMT Corp annonce de nouvelles accréditations DLA pour les tests microélectroniques MIL-STD-883 et QTSL

SANDY HOOK, Connecticut, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- SMT Corp, un fournisseur de premier plan de services d'approvisionnement, de test et d'analyse de composants électroniques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une nouvelle reconnaissance de l'aptitude des laboratoires commerciaux de la part de Defense Logistics Agency (DLA) Weapons Support pour les tests MIL-STD-883, conformément aux exigences de la spécification militaire MIL-PRF-38535, et les tests QTSL sur les dispositifs 5961/5962, conformément aux exigences du programme QTSL.

Suite à un audit de DLA Weapons Support effectué du 24 au 26 juin 2025, SMT Corp a été jugée apte à effectuer un grand nombre de méthodes de test MIL-STD-883 et de tests QTSL pour les microcircuits FSC 5961 et 5962, avec effet immédiat sous la désignation VQC-26-040049.

L'homologation couvre de multiples méthodes d'essais environnementaux, mécaniques et électriques, y compris la durée de vie en régime permanent, les cycles de température, le déverminage, les essais d'étanchéité fine et grossière, l'accélération constante, la force d'adhérence, le cisaillement sous pression, PIND et les essais électriques de la norme MIL-STD-883. SMT Corp. est également reconnu pour ses capacités de test AS6171 telles que l'inspection visuelle externe, le marquage et le resurfaçage, la fluorescence X, la décapsulation, l'analyse physique, l'inspection radiologique et les critères d'essai électrique QTSL (Qualified Testing Suppliers List).

« Ces nouvelles accréditations DLA représentent un grand pas en avant pour SMT Corp et renforcent notre engagement de longue date en faveur de la qualité, de la conformité et de l'excellence technique », a déclaré Richard Hodgson, président et directeur général de SMT Corp. « Elles renforcent notre capacité à soutenir les clients des secteurs de la défense et de l'aérospatiale en leur offrant des services de test de microélectronique fiables et entièrement qualifiés, à un moment où l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement est plus critique que jamais. »

Les systèmes de test électrique de SMT Corp. sont certifiés conformes à la norme MIL-STD-883 et permettent de réaliser des tests électriques à des températures de fonctionnement militaires comprises entre -55°C et 125°C, sous réserve des exigences du programme du client.

À propos de SMT Corp.

Fondée en 1998, SMT Corp fournit des services avancés d'approvisionnement, de test, d'analyse des défaillances et d'assurance qualité des composants électroniques, à des clients des secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'industrie dans le monde entier. Le siège de l'entreprise est situé à Sandy Hook, dans le Connecticut.

