So treiben Inklusion, mobile Zahlungen und Echtzeit-Zahlungen die nächste Wachstumswelle im E-Commerce voran: Erkenntnisse aus dem neuen Bericht von Nuvei

Die Analyse untersucht acht wachstumsstarke Märkte, um zu verstehen, wie digitale Inklusion und Zahlungsinnovationen den Online-Handel beschleunigen.

MONTREAL, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei hat einen neuen Bericht mit dem Titel Global Expansion Guide to High-Growth Markets: Comprehensive Review & Future Outlook (Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarken Märkten: umfassender Rückblick und Ausblick) veröffentlicht, in dem untersucht wird, wie sich der E-Commerce in einer Gruppe schnell wachsender Volkswirtschaften entwickelt: Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Indien, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika.

Zusammen werden diese acht Märkte bis 2027 voraussichtlich mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an eCommerce-Umsätzen erzielen und damit fast doppelt so schnell wachsen wie die reifen Volkswirtschaften. Nuvei verwendet diese Märkte als Beispiele, um zu verstehen, wie finanzielle Inklusion, die Einführung von Mobilgeräten und Echtzeit-Zahlungssysteme das digitale Wachstum weltweit prägen.

Eingliederung und Zugang in großem Maßstab

Der Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen hat sich in diesen Volkswirtschaften dramatisch ausgeweitet. Vor einem Jahrzehnt hatte weniger als die Hälfte der Erwachsenen Zugang zu einem digitalen Finanzkonto. Heute sind es rund 75 %, was die Grundlage für ein schnelleres und breiteres Wachstum des digitalen Handels bildet.

In Märkten wie Indien und Brasilien wurde die finanzielle Inklusion durch groß angelegte öffentliche Zahlungssysteme wie UPI und PIX vorangetrieben, die inzwischen Hunderte von Millionen von Nutzern erreichen. In Mexiko haben die Reformen des offenen Bankwesens und die Ausweitung von SPEI den Zugang ebenfalls beschleunigt und mehr Verbrauchern und kleinen Unternehmen die Teilnahme am digitalen Handel ermöglicht.

Der Aufstieg des Echtzeit- und Mobile-First-Handels

Der Anteil des mobilen Handels an allen Online-Einkäufen in diesen acht Märkten liegt mittlerweile zwischen 75 und 90 %. In Indien machen mobile Zahlungen bereits den Großteil der eCommerce-Ausgaben aus, während in Brasilien die mobile Durchdringung bei über 90 % der Online-Konsumenten liegt.

Zahlungen in Echtzeit werden ebenfalls zum Standard. PIX in Brasilien verarbeitet mehr als 5 Milliarden Transaktionen pro Monat, und UPI in Indien übersteigt mittlerweile 10 Milliarden monatliche Zahlungen. Bis 2027 werden voraussichtlich mehr als die Hälfte aller E-Commerce-Transaktionen in diesen Märkten über Sofortzahlungswege abgewickelt. Das verdeutlicht, wie Geschwindigkeit und Interoperabilität das Kundenerlebnis neu definieren.

In Südafrika werden diese Echtzeitvorteile durch die Einführung von PayShap auf einen größeren Teil der Bevölkerung ausgeweitet und das Faster Payment System in Hongkong sowie das digitale Wallet-Ökosystem der Vereinigten Arabischen Emirate sorgen für eine ähnliche Dynamik in grenzüberschreitenden Zentren.

Muster, die wachstumsstarke Märkte prägen

Auch wenn das Tempo und die Wege unterschiedlich sind, gibt es doch einige gemeinsame Dynamiken. Echtzeit-Infrastrukturen fördern Inklusion und Vertrauen, das mobile Verbraucherverhalten verkürzt die Einführungszyklen, und lokale Zahlungsökosysteme beeinflussen zunehmend die globalen Erwartungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Auswahl.

Diese Muster veranschaulichen, wie wachstumsstarke Märkte moderne Handelsmodelle entwickeln, die lokal ausgerichtet sind, in Echtzeit erfolgen und zunehmend bargeldlos sind. Sie bieten wertvolle Erkenntnisse für globale Händler, die international expandieren möchten.

Leitfaden für globale Kaufleute

Für internationale Unternehmen ist das Verständnis dieser Trends entscheidend, um neue Wachstumschancen zu nutzen. Wachstumsstarke Märkte weisen gemeinsame strukturelle Merkmale auf, wie die Ausweitung des digitalen Zugangs, unterschiedliche Zahlungspräferenzen und sich rasch entwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen. Maßgeschneiderte Ansätze für den Markteintritt, die Zahlungsakzeptanz und die Lokalisierung sind der Schlüssel zur erfolgreichen Skalierung.

Der Global Expansion Guide to High-Growth Markets von Nuvei vereint Marktdaten, Verbrauchererkenntnisse und Ökosystemforschung, um Händlern dabei zu unterstützen, sich in dieser komplexen Landschaft zurechtzufinden. Die Ausgabe 2025 bietet auch einen Ausblick auf die nächste Forschungsphase von Nuvei, die Anfang 2026 veröffentlicht werden soll und sich auf regionale Infrastrukturentwicklungen und neue Möglichkeiten für grenzüberschreitende Expansion konzentriert.

