Comment l'inclusion, le mobile et les paiements en temps réel alimentent la prochaine vague de croissance du commerce électronique : aperçu du nouveau rapport de Nuvei

L'analyse explore huit marchés à forte croissance pour comprendre comment l'inclusion numérique et l'innovation en matière de paiement accélèrent le commerce en ligne.

MONTRÉAL, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei vient de publier un nouveau rapport, Global Expansion Guide to High-Growth Markets: Comprehensive Review & Future Outlook, qui examine l'évolution du commerce électronique dans un groupe d'économies à croissance rapide : Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Inde, Hong Kong, Émirats arabes unis et Afrique du Sud.

Ensemble, ces huit marchés devraient dépasser 1 200 milliards de dollars de ventes de commerce électronique d'ici à 2027, soit une croissance presque deux fois plus rapide que celle des économies matures. Nuvei utilise ces marchés comme exemples pour comprendre comment l'inclusion financière, l'adoption de la téléphonie mobile et les systèmes de paiement en temps réel façonnent les trajectoires de la croissance numérique dans le monde entier.

Inclusion et accès à grande échelle

L'accès aux services financiers numériques s'est considérablement développé dans ces économies. Il y a dix ans, moins de la moitié des adultes avaient accès à un compte financier numérique. Aujourd'hui, ils représentent environ 75 pour cent, créant ainsi une base pour une croissance plus rapide et plus large du commerce numérique.

Sur des marchés comme l'Inde et le Brésil, l'inclusion financière a été favorisée par des systèmes de paiement publics à grande échelle tels qu'UPI et PIX, qui touchent aujourd'hui des centaines de millions d'utilisateurs. Au Mexique, les réformes de la banque ouverte et l'expansion de SPEI ont également accéléré l'accès, permettant à un plus grand nombre de consommateurs et de petites entreprises de participer au commerce numérique.

L'essor du commerce en temps réel et mobile

Le commerce mobile représente aujourd'hui entre 75 et 90 % de tous les achats en ligne sur ces huit marchés. En Inde, les paiements mobiles représentent déjà la majorité des dépenses de commerce électronique, tandis qu'au Brésil, la pénétration du mobile dépasse 90 % des consommateurs en ligne.

Les paiements en temps réel deviennent également la norme. PIX au Brésil traite plus de cinq milliards de transactions par mois, et UPI en Inde dépasse maintenant les dix milliards de paiements mensuels. D'ici 2027, plus de la moitié des transactions de commerce électronique sur ces marchés devraient passer par des rails de paiement instantané, ce qui montre que la rapidité et l'interopérabilité redéfinissent l'expérience du client.

En Afrique du Sud, le lancement de PayShap étend ces avantages en temps réel à une plus grande partie de la population, tandis que le Faster Payment System de Hong Kong et l'écosystème du portefeuille numérique des Émirats arabes unis suscitent un élan similaire dans les centres transfrontaliers.

Les modèles qui façonnent les marchés à forte croissance

Bien que le rythme et les voies d'accès varient, plusieurs dynamiques communes émergent. L'infrastructure en temps réel accélère l'inclusion et la confiance, le comportement des consommateurs qui privilégient la mobilité comprime les cycles d'adoption et les écosystèmes de paiement locaux influencent de plus en plus les attentes mondiales en matière de rapidité et de choix.

Ces modèles illustrent la manière dont les marchés à forte croissance construisent des modèles de commerce modernes qui sont localisés, en temps réel et de plus en plus sans numéraire, offrant des enseignements précieux pour les commerçants mondiaux qui cherchent à s'étendre à l'étranger.

Conseils aux commerçants internationaux

Pour les entreprises internationales, il est essentiel de comprendre ces tendances pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. Les marchés à forte croissance partagent des caractéristiques structurelles telles que l'élargissement de l'accès au numérique, la diversité des préférences en matière de paiement et l'évolution rapide des cadres réglementaires. Des approches adaptées à l'entrée sur le marché, à l'acceptation des paiements et à la localisation sont essentielles pour réussir à passer à l'échelle supérieure.

Le Global Expansion Guide to High-Growth Markets de Nuvei rassemble des données sur le marché, des informations sur les consommateurs et des recherches sur l'écosystème pour aider les commerçants à naviguer dans cette complexité. L'édition 2025 présente également en avant-première la prochaine phase de recherche de Nuvei, qui sera publiée au début de l'année 2026 et qui sera axée sur l'évolution des infrastructures régionales et les nouvelles opportunités d'expansion transfrontalière.

