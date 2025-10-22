"Soaring Creativity - O2O Hong Kong Pavilion" nahm 2025 an der Frankfurter Buchmesse teil Über 1.000 Publikationen und Druckwerke wurden unter dem Motto "City Walk, Stories Talk" ausgestellt, um Hongkongs Kreativität und Einzigartigkeit zu präsentieren

HONG KONG, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Projekt "Soaring Creativity - O2O Hong Kong Pavilion" wird gemeinsam von der Hong Kong Publishing Federation Limited und der Hong Kong Printers Association organisiert und von der Cultural and Create Industries Development Agency (CCIDA) der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong gefördert. Sie richtete auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse den "Hong Kong Pavilion" mit einer Standfläche von 352 Quadratmetern ein, in dem mehr als 1000 ausgewählte Publikationen und Druckerzeugnisse aus Hongkong von mehr als 70 Ausstellern präsentiert wurden.

Photo: A Kick-off Ceremony of Hong Kong Pavilion at Frankfurt Book Fair 2025.

Die Exponate in der "Kreativ-Ecke" waren das Highlight des diesjährigen Pavillons und spiegelten das Unterthema "City Walk, Stories Talk" wider, indem sie Hongkongs Wahrzeichen und Attraktionen präsentierten, ergänzt durch Publikationen, komplizierte Papiermodelle und Illustrationen der ikonischen Bauwerke der Stadt, z. B. das Hong Kong Palace Museum, den Kai Tak Sports Park, etc. Die Ecke lud die Besucher ein, die Stadt zu lesen und die Geschichten hinter den Veröffentlichungen und Drucken zu entdecken.

Die Launch-Cocktail Party fand am ersten Tag der Buchmesse in Anwesenheit von Herrn Indiana Wong Man Chung, Direktor des Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin, Herrn Shen Weilong, Leiter der chinesischen Delegation zur Frankfurter Buchmesse 2025 und Vertreter der chinesischen Delegation, Frau Kang Pingping, General Manager Sales der Frankfurter Buchmesse für Großchina, Herrn Matthew Yum, Vorsitzender von „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion" sowie Nathan Lui, Vorsitzender des Hongkong-Pavillons auf der Frankfurter Buchmesse 2025, Dr. Sharon Wong, stellvertretende Vorsitzende des Hongkong-Pavillons auf der Frankfurter Buchmesse 2025, Alex Yan, Vorsitzender des Hongkong-Pavillons auf der Kinderbuchmesse in Bologna 2025, und K.C. Chiu, Berater des Organisationskomitees „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion", statt.

Es wurden sechs große Zonen eingerichtet, darunter die "Industrial Zone", "Corporate Zone", "Recognition and Achievement Zone", "Creative Corner", "CTV Zone" und "Publishing 3.0+ Zone". Im Pavillon gab es insgesamt 5 Sitzungen zum Austausch. Zu den Rednern gehörten Dr. Sharon Wong, Vorsitzende von Publishing 3.0+, Rachel Cheung, Executive Assistant to Group Chief Commercial Officer und Environmental, Social and Governance Manager von Beluga Limited, Jochebed Wu, Autorin von "The Book of Changes: Hong Kong Style (2025)", Herr Polo Bourieau, gefeierter Bildhauer, und Frau Brenda Pang, Geschäftsführerin des Advanced Printing Technology Centre.

Es wurden virtuelle Versionen des Pavillons (https://fbf2025.bookfairhkpavilion.com) mit Beschreibungen der Exponate in Englisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch eingerichtet, so dass die Besucher den Pavillon jederzeit und überall online besichtigen und so die Geschichte Hongkongs kennen lernen können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799731/FBF_Launch_Cocktail_Party2.jpg