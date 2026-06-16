Somersby startet globale Kampagne „Time Out from the BS"

Die neue Kampagne setzt auf mehr Leichtigkeit im modernen Alltag und positioniert die Marke als Gegenpol zur digitalen Reizüberflutung

HAMBURG, Deutschland, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Somersby startet seine neue globale Kreativkampagne „Time Out from the Bullshit". Im Mittelpunkt steht eine universelle Erkenntnis: Menschen – insbesondere junge Erwachsene – fühlen sich zunehmend von den Widersprüchen, Trends und Reizen des modernen Alltags überfordert und sehnen sich nach mehr Leichtigkeit und echten Auszeiten.

Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments. Speed Speed Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments. Speed Speed Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments.

Das belegen auch aktuelle Daten der Somersby Global Audience Study 2025: Der Wunsch nach kleinen Auszeiten vom Alltag ist heute so groß wie nie. 60 % der Gen Z und Millennials suchen aktiv nach Erlebnissen, die ihre Stimmung verbessern. Gleichzeitig stehen soziale Momente im Fokus – Menschen dieser Generation verbringen bewusst Zeit mit Freund:innen und suchen gezielt nach gemeinsamen Erlebnissen.[1] Dass diese Zielgruppe dabei auch für Markenbotschaften empfänglich ist, zeigen die deutschen Zahlen: 61 % der Gen Z sehen Werbung als wichtige Quelle, um neue Produkte und Erlebnisse zu entdecken.[2]

Mit der neuen Positionierung schafft Somersby bewusst einen Kontrapunkt zur inszenierten Social-Media-Realität sowie zu immer neuen digitalen Trends und vermeintlichen Optimierungsansätzen. Statt auf klassische Bilder von Entschleunigung und Ruhe zu setzen, zeigt Somersby zunächst mit einem Augenzwinkern die Hektik und Reizüberflutung des digitalen Alltags. Mit einem harten Bruch wird dieser Wahnsinn aufgelöst und weicht einer dringend benötigten Auszeit und ihrer entschleunigenden Wirkung, die für einen Moment alles auf Pause setzt.

Herzstück der Kampagne sind zwei satirische Filme unter der Regie von Eoin Glaister. Die Geschichten spielen in den überzeichneten Welten fiktiver Content Creator: Ein selbsternannter KI-Lifecoach, der eine emotionale Bindung zu seinem digitalen Assistenten entwickelt, sowie eine Wellness-Influencerin mit zunehmend absurden Routinen – darunter spirituelle Übungen im Fledermaus-Stil, Bananenschalen-Facials und sogenannte „Geflügel-Energie-Release"-Sessions.

Verbunden werden die Filme durch die Einführung einer neuen Markenfigur: Mr. Somersby. Die charismatische Figur steht für Gelassenheit und erinnert daran, sich bewusst kleine Auszeiten von der digitalen Reizüberflutung zu nehmen und stattdessen die optimistische und lebensfrohe Markenwelt von Somersby zu genießen.

Lennart Holfert, Brand Manager Somersby Deutschland, erklärt: „Mit „Time Out from the Bullshit" schafft Somersby Raum für mehr Leichtigkeit und echte Momente. Die globale Kampagne steht für die Freiheit, den Lärm des Alltags auszublenden, den eigenen Rhythmus zu finden und das Leben mit mehr Freude zu genießen."

Die neue Kampagne schärft zugleich die Markenpositionierung von Somersby und stärkt den emotionalen Markenauftritt. Ziel ist es, die Relevanz der Marke weiter auszubauen und Somersby als optimistische und kulturell anschlussfähige Marke in einem sich wandelnden Konsumumfeld zu etablieren.

Begleitet wird der deutsche Roll-out durch die Verankerung von Somersby Zero in die Dachmarkenkommunikation. Unter dem Claim „Zero Alkohol, Zero Kalorien, Zero Zucker und Zero Bullshit" ergänzt die alkoholfreie Produktlinie das bestehende Portfolio.

Die vollständig integrierte Kampagne wurde von Fold7 entwickelt und wird in Deutschland in zwei Flights ab sofort bis zum 17.06. sowie vom 20.07.-16.08. kanalübergreifend auf allen zielgruppenrelevanten digitalen Plattformen ausgespielt – darunter CTV (YouTube, Netflix und Joyn), Social Media (Instagram, Snapchat und TikTok) sowie Audio-Streaming über Spotify.

Die neuen Kampagnenfilme und Audio-Spots stehen unter folgenden Links zur Verfügung:

Somersby – Time Out from the Bullshit – KI:

https://youtu.be/stBSZhAfmEk

https://youtu.be/stBSZhAfmEk Somersby – Time Out from the Bullshit – Beauty Routine:

https://youtu.be/OstoJxGUQx0

https://youtu.be/OstoJxGUQx0 Somersby – Time Out from the Bullshit – Zero Kompromisse:

https://youtu.be/pbDqbu148-Q

https://youtu.be/pbDqbu148-Q Audio: Somersby – Time Out from the Bullshit – Workspiral:

https://youtu.be/38ZQK_SO4to

https://youtu.be/38ZQK_SO4to Audio: Somersby – Time Out from the Bullshit – Ethereal Essence:

https://youtu.be/FmZuRs8yeOw

Über Somersby:

Als weltweit in mehr als 50 Ländern vertretene Marke steht Somersby für fruchtig-prickelnden Genuss und schafft bewusste Auszeiten vom absurden modernen Alltag. Die Marke lädt dazu ein, unbeschwerte Momente zu erleben und neue Leichtigkeit zu finden. Mit einem vielfältigen Portfolio fruchtbetonter Geschmacksrichtungen bietet Somersby sowohl alkoholhaltige als auch alkoholfreie Produkte und schafft so Genussmomente für unterschiedlichste Anlässe. Weitere Informationen unter: https://somersby.com/de.

Credits:

Carlsberg Group / Somersby

Laurent Cayet – Global Vice President Creative & Experience

Maria Henriques – Global Marketing Manager Somersby

Milan Shah – Global Brand Director Somersby

Kreativagentur – Fold7

Dave Billing – Executive Creative Director

Dom Moira – Creative Director

Kieron Roe – Creative Director

Tom De Silva – Creative

Alex Bishop – Creative

Yelena Gafuman – Chief Strategy Officer

Chhaya Kapila – Strategy Director

Michelle Hickey – Head of Production

Maggie Roberts – Head of Creative Services

Sam Turner-Cox – Senior Designer

Shnar Songprasert – Artworker

Toby Moore – Senior Account Director

Phil Griffiths – Senior Account Manager

Film Credits

Regie – Eoin Glaister

Director of Photography – Spike Morris

Fotografie – Urša Premik

Production Design – Martin Krejzlík

Produktionsfirma – Stink Czech / UK

Executive Producer – Klára Králíčková, Andrew Levene

Producer – Veronika Jelšíková

Production Manager – Veronika Hánová

Service Production (Lissabon) – Page International Services

Service Co-Producer – Nick Page

Casting – Lesley Beastall

Schnitt – Jean-Philippe Blunt / Avenues

Colour Grading – Tim Smith (Rascal)

Postproduktion – RUR, Prag

Post Producer – Karolína Jirsa, Michal Berka

Musik – Max Bystřický

Sound Design – Sound Square, Prag

Sound Engineer – Peter Hilčanský

Social Media & Content

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1. Quelle: Somersby Global Audience Study 2025, basierend auf dem iProspect Consumer Connection System (CCS), einem kontinuierlich erhobenen Konsumentendatensystem. Die Ergebnisse beruhen auf Befragungen von Konsument:innen im legalen Trinkalter in mehreren Kernmärkten, darunter Deutschland.

2. Quelle: Somersby Global Audience Study 2025, basierend auf dem iProspect Consumer Connection System (CCS), einem kontinuierlich erhobenen Konsumentendatensystem. Die Ergebnisse beruhen auf Befragungen von Konsument:innen in Deutschland; Gen Z = 18-27.