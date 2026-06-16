Somersby mówi „dość" współczesnym absurdom

Wiadomości dostarczone przezSomersby
16 cze, 2026, 10:51 GMT
KOPENHAGA, Dania, 16 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Somersby ogłasza start nowej globalnej platformy kreatywnej pod hasłem „Time Out from the Bullshit (Przerwa od całego tego absurdu)", opartej na uniwersalnej prawdzie o ludziach, która trafia do konsumentów na całym świecie: współcześni ludzie - zwłaszcza młodzi dorośli - są przytłoczeni absurdami codziennego życia i tęsknią za chwilami beztroski.
Somersby, jako żartobliwa odskocznia od wyidealizowanej rzeczywistości mediów społecznościowych oraz coraz dziwniejszych trendów i technologicznych „cudownych rozwiązań", staje się radosnym antidotum na codzienne absurdy. Zamiast promować typowe obrazy spokoju i wyciszenia, nowa platforma stawia na lekki humor, beztroskę i treści, z którymi łatwo się utożsamić. W pełni zintegrowana kampania, opracowana i realizowana przez Fold7, będzie prowadzona w telewizji, mediach społecznościowych, kanałach cyfrowych i punktach sprzedaży. Każdy jej element zwraca uwagę na współczesne absurdy.
Kampania obejmuje dwa satyryczne filmy wyreżyserowane przez Eoina Glaistra. Oba rozpoczynają się w klaustrofobicznych, absurdalnych światach fikcyjnych twórców internetowych. Bohaterem pierwszego jest „coach życiowy AI", który - jak się okazuje - zakochał się we własnym cyfrowym asystencie. Druga opowiada o influencerce wellness publikującej na TikToku, której niedorzeczne rytuały obejmują zwisanie głową w dół niczym nietoperz w ramach „duchowego wyrównania energii", maseczki z bananowych skórek oraz sesje „uwalniania energii drobiu" z wykorzystaniem folii aluminiowej i gumowych kurczaków.
Obydwoje bohaterów zostają uwolnieni z cyfrowych więzień, do których sami się wtrącili, za sprawą zupełnie nowej postaci - pana Somersby. To charyzmatyczny, wyluzowany i nieco tajemniczy człowiek o niewzruszonym poczuciu humoru, którego misją jest przypominanie odbiorcom, że warto czasem oderwać się od absurdów zalewających ich kanały informacyjne i zrobić sobie krótką przerwę w pełnym słońca, kolorowym świecie Somersby. Oczywiście w towarzystwie schłodzonego Somersby.
„Somersby zwraca uwagę na absurdy, które zakłócają współczesne życie - mówi Laurent Cayet, Global Vice President w Carlsberg Group. - Dzięki kampanii >>Time Out from the Bullshit<< opowiadamy się po stronie beztroski i prawdziwych chwil, w których ludzie mogą wyłączyć otaczający ich szum, odnaleźć własny rytm i czerpać z życia więcej radości i swobody".
„Ta nowa platforma pozycjonuje markę jako potrzebny i pełen radości element przełamujący schematy w świecie sztucznie kreowanej perfekcji. Wykorzystując naturalny optymizm marki i wzbogacając go o bardziej wyrazistą i odważną formę wizualną, sprawiamy, że Somersby nie tylko uczestniczy w kulturze, ale także pomaga wyznaczać jej tempo".
„Somersby rozwija swoje pozycjonowanie, stając się marką bardziej elastyczną i przełamującą konwencje oraz silniej niż kiedykolwiek wcześniej budującą emocjonalną więź z konsumentami".
Kampania stanowi również platformę startową dla nowego produktu Somersby Zero, promowanego hasłem: „Zero alkoholu. Zero kalorii. Zero cukru. Zero absurdu".
Działania komunikacyjne będą prowadzone w telewizji, serwisach VOD, w formie reklam graficznych wyświetlanych w internecie, przestrzeni miejskiej, mediach społecznościowych i punktach sprzedaży, angażując konsumentów poprzez przekaz skłaniający do refleksji i jednocześnie przewrotnie buntowniczy.
Marka uruchomiła również „Time Out from the Bullshit" jako cykl rozrywkowy w mediach społecznościowych, realizowany we współpracy z agencją We Are Social. To codzienna kreatywna przestrzeń, w której Somersby z odwagą punktuje absurdy współczesności. Seria, która prezentuje m.in. ekscentryczne wiewiórki, gadające owoce i uliczne wywiady, otrzymała już nagrodę Lovie w 2025 roku.
Więcej informacji można znaleźć na www.instagram.com/somersby.
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