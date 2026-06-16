Somersby mówi „dość" współczesnym absurdom

KOPENHAGA, Dania, 16 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Somersby ogłasza start nowej globalnej platformy kreatywnej pod hasłem „Time Out from the Bullshit (Przerwa od całego tego absurdu)", opartej na uniwersalnej prawdzie o ludziach, która trafia do konsumentów na całym świecie: współcześni ludzie - zwłaszcza młodzi dorośli - są przytłoczeni absurdami codziennego życia i tęsknią za chwilami beztroski.

Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments. Speed Speed Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments. Speed Speed Somersby launches its new global creative platform, "Time out from the Bullshit." Rooted in the human truth that consumers - especially young adults - are overwhelmed by the absurdities of modern life and crave carefree moments.

Somersby, jako żartobliwa odskocznia od wyidealizowanej rzeczywistości mediów społecznościowych oraz coraz dziwniejszych trendów i technologicznych „cudownych rozwiązań", staje się radosnym antidotum na codzienne absurdy. Zamiast promować typowe obrazy spokoju i wyciszenia, nowa platforma stawia na lekki humor, beztroskę i treści, z którymi łatwo się utożsamić. W pełni zintegrowana kampania, opracowana i realizowana przez Fold7, będzie prowadzona w telewizji, mediach społecznościowych, kanałach cyfrowych i punktach sprzedaży. Każdy jej element zwraca uwagę na współczesne absurdy.

Kampania obejmuje dwa satyryczne filmy wyreżyserowane przez Eoina Glaistra. Oba rozpoczynają się w klaustrofobicznych, absurdalnych światach fikcyjnych twórców internetowych. Bohaterem pierwszego jest „coach życiowy AI", który - jak się okazuje - zakochał się we własnym cyfrowym asystencie. Druga opowiada o influencerce wellness publikującej na TikToku, której niedorzeczne rytuały obejmują zwisanie głową w dół niczym nietoperz w ramach „duchowego wyrównania energii", maseczki z bananowych skórek oraz sesje „uwalniania energii drobiu" z wykorzystaniem folii aluminiowej i gumowych kurczaków.

Obydwoje bohaterów zostają uwolnieni z cyfrowych więzień, do których sami się wtrącili, za sprawą zupełnie nowej postaci - pana Somersby. To charyzmatyczny, wyluzowany i nieco tajemniczy człowiek o niewzruszonym poczuciu humoru, którego misją jest przypominanie odbiorcom, że warto czasem oderwać się od absurdów zalewających ich kanały informacyjne i zrobić sobie krótką przerwę w pełnym słońca, kolorowym świecie Somersby. Oczywiście w towarzystwie schłodzonego Somersby.

„Somersby zwraca uwagę na absurdy, które zakłócają współczesne życie - mówi Laurent Cayet, Global Vice President w Carlsberg Group. - Dzięki kampanii >>Time Out from the Bullshit<< opowiadamy się po stronie beztroski i prawdziwych chwil, w których ludzie mogą wyłączyć otaczający ich szum, odnaleźć własny rytm i czerpać z życia więcej radości i swobody".

„Ta nowa platforma pozycjonuje markę jako potrzebny i pełen radości element przełamujący schematy w świecie sztucznie kreowanej perfekcji. Wykorzystując naturalny optymizm marki i wzbogacając go o bardziej wyrazistą i odważną formę wizualną, sprawiamy, że Somersby nie tylko uczestniczy w kulturze, ale także pomaga wyznaczać jej tempo".

„Somersby rozwija swoje pozycjonowanie, stając się marką bardziej elastyczną i przełamującą konwencje oraz silniej niż kiedykolwiek wcześniej budującą emocjonalną więź z konsumentami".

Kampania stanowi również platformę startową dla nowego produktu Somersby Zero, promowanego hasłem: „Zero alkoholu. Zero kalorii. Zero cukru. Zero absurdu".

Działania komunikacyjne będą prowadzone w telewizji, serwisach VOD, w formie reklam graficznych wyświetlanych w internecie, przestrzeni miejskiej, mediach społecznościowych i punktach sprzedaży, angażując konsumentów poprzez przekaz skłaniający do refleksji i jednocześnie przewrotnie buntowniczy.

Marka uruchomiła również „Time Out from the Bullshit" jako cykl rozrywkowy w mediach społecznościowych, realizowany we współpracy z agencją We Are Social. To codzienna kreatywna przestrzeń, w której Somersby z odwagą punktuje absurdy współczesności. Seria, która prezentuje m.in. ekscentryczne wiewiórki, gadające owoce i uliczne wywiady, otrzymała już nagrodę Lovie w 2025 roku.

Więcej informacji można znaleźć na www.instagram.com/somersby.