Stärkung von Partnerschaften: Der schwere Transporthubschrauber Sikorsky CH-53K absolviert historischen ersten Flug in Deutschland

HOLZDORF, Deutschland, 13. April 2018 /PRNewswire/ -- Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin (NYSE: LMT), und der schwere Transporthubschrauber CH-53K des United States Marine Corps hatten einen weiteren historischen Moment. Der CH-53K, der vor Kurzem in Deutschland angekommen war, absolvierte seinen ersten Flug im Ausland am Fliegerhorst Holzdorf in Deutschland. Der Hubschrauber absolvierte einen tadellosen Flug um den Fliegerhorst. Das Sikorsky-Team setzt die Vorbereitungen für das öffentliche internationale Debüt des King Stallion auf der ILA Berlin Air Show, die vom 25. – 29. April stattfinden wird, fort.