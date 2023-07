Startschuss für das Eco Forum Global Guiyang 2023 im Südwesten Chinas

GUIYANG, China, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Chinas einziges globales Forum auf nationaler Ebene, das sich auf die ökologische Zivilisation konzentriert, das Eco Forum Global Guiyang 2023, wurde am Samstag in Guiyang, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Guizhou, eröffnet.

Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Modernisierung der Harmonie zwischen Mensch und Natur - Förderung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung" und zieht über 2.500 Teilnehmer an, die sowohl online als auch offline an den Aktivitäten teilnehmen.

Laut dem Büro des Exekutivkomitees des Eco Forum Global Guiyang fanden während der zweitägigen Veranstaltung thematische Unterforen, Ausstellungen zu den neuesten Techniken, Produkten und Technologien in der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Industrie sowie Geschäftsförderungsmaßnahmen statt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat das Forum bereits 11 Sitzungen erfolgreich abgehalten.

