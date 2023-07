GUIYANG, Chine, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le Forum écologique mondial de Guiyang 2023, le seul forum mondial de niveau national consacré à la civilisation écologique, a débuté samedi à Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.

L'événement de cette année, dont le thème est « Poursuivre la modernisation de l'harmonie entre l'humanité et la nature -- promouvoir le développement durable et à faible émission de carbone », a attiré plus de 2 500 participants avec des activités en ligne et hors ligne.

Eco Forum Global Guiyang 2023 kicks off in southwest China

Selon le bureau du comité exécutif du Forum écologique mondial de Guiyang, des sous-forums thématiques, des expositions sur les dernières techniques, produits et technologies dans les industries durables et à faibles émissions de carbone, ainsi que des activités de promotion commerciale, ont été organisés pendant les deux jours de l'événement.

Depuis sa création en 2009, le forum a organisé 11 sessions.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441490

Légende : Le Forum écologique mondial de Guiyang 2023 a débuté dans le sud-ouest de la Chine

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150196/Guizhou.jpg

SOURCE The Office of the Executive Committee of Eco Forum Global Guiyang