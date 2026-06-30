Steigende Nachfrage nach farbiger Metallgravur weckt Interesse an fortschrittlicher Faserlasertechnologie

BERLIN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Nachfrage nach individualisierter und industrietauglicher Metallgravur wächst in ganz Deutschland weiter, da Hersteller, Schmuckbetriebe, Automobilzulieferer und Fertigungsbetriebe nach schnelleren und präziseren Markierlösungen suchen. Da Unternehmen zunehmend mehr als einfache schwarze Markierungen benötigen, wächst das Interesse an Faserlasersystemen, die mehr Flexibilität, Geschwindigkeit und Effizienz in der Produktion bieten.

Monports GT Autofokus Faserlaser Serie umfasst die Modelle GT Split (30 W und 50 W) sowie GT MOPA (30 W, 60 W, 80 W, 100 W und 200 W Split MOPA), sodass Anwender ein System entsprechend ihren Anwendungen und Produktionsanforderungen auswählen können.

Gemeinsame Vorteile der gesamten GT Faserlaser Serie

Sowohl die GT- als auch die GT-MOPA-Faserlasermaschinen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Autofokus für eine schnellere Einrichtung und gleichbleibende Gravurgenauigkeit.

3D-Tiefgravur mit deutlichen Relief- und Tiefenstrukturen.

Kontaktlose Rostentfernung mit Laser ohne Chemikalien.

Schneiden dünner Metalle bis zu 3 mm (Modelle mit höherer Leistung).

Hohe Gravurgeschwindigkeiten von bis zu 22 000 mm/s für mehr Produktivität.

GT-Split-Faserlaser vs. GT-MOPA-Faserlaser: Was ist der Unterschied?

Die Faserlasermaschinen GT Split (30 W und 50 W) wurden für Unternehmen entwickelt, die zuverlässige Metallmarkierungen mit hoher Geschwindigkeit benötigen. Sie eignen sich ideal für:

Logos, Seriennummern, QR-Codes und industrielle Kennzeichnung.

Tiefgravur auf Metall.

Regelmäßige Produktion mit hervorragender Geschwindigkeit und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Faserlasermaschinen GT MOPA bieten zusätzlich eine einstellbare Pulsdauer und Pulsfrequenz, wodurch Anwender die Laserleistung gezielter steuern können. Dies bietet mehrere Vorteile:

Farbgravur auf Edelstahl mit lebendigen, gleichbleibenden Ergebnissen.

Sauberere Schwarzmarkierungen auf eloxiertem Aluminium.

Geringere Wärmeeinwirkung bei empfindlichen Materialien und feineren Details.

Präzisere Tiefgravur mit verbesserter Kantenqualität.

Mehr Vielseitigkeit für Schmuck, personalisierte Geschenke, Medizinprodukte, hochwertige Konsumgüter und Industriekomponenten.

Für Kunden bedeutet dies, dass eine einzige Maschine sowohl für die industrielle Standardmarkierung als auch für anspruchsvolle dekorative Anwendungen eingesetzt werden kann, wodurch sich der Bedarf an mehreren Lasersystemen verringert.

MOPA-Modelle mit höherer Leistung steigern zudem die Produktivität. Ausgehend vom 30-W-MOPA-Basismodell steigt die Gravurgeschwindigkeit auf das 2-Fache (60 W), das 3,5-Fache (80 W), das 5-Fache (100 W) und das 8-Fache (200 W Split MOPA), wodurch sich die Modelle hervorragend für anspruchsvolle Produktionsumgebungen eignen.

Monports GT-Autofokus-Serie kann über die offizielle Website von Monport bestellt werden.

Informationen zu Monport Laser

Monport Laser entwickelt professionelle CO₂-Lasergravierer, Faserlasergravierer und UV-Lasergravierer für Kreative, Unternehmen und industrielle Anwender. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf zuverlässige, leistungsstarke Laserlösungen, die Präzision, Produktivität und Effizienz steigern.

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