Stil für kleines Geld: Rita Ora kooperiert mit ShoeDazzle's schicker neuer Schuhmode

Rita hat sich mit ShoeDazzle zusammengetan, um eine Modewelt zu unglaublichen Preisen anzubieten. Für einen zauberhaften Abend oder einen Einkaufsbummel auf den Straßen Londons, diese Looks sind alles, was Sie in dieser Saison brauchen. „ Ich wollte schon immer meine eigene Schuhkollektion, die sowohl schick als auch zugänglich ist und das macht die Partnerschaft mit ShoeDazzle so großartig!" sagt Ora.

Rita hat keine Bedenken, ihren Look ständig zu verändern. Trauen Sie sich auch. Von Highheels auf dem roten Teppich zu Tennisschuhen, kniehohen Boots und Springerstiefeln: Diese Kollektion bietet alles. Jetzt können alle ihre Fans, unabhängig vom Budget, sich ebenso modisch stylen. „Ich glaube, dass Mode eine kreative Art der individuellen Selbstdarstellung sein kann. Ich finde es wichtig, dass jeder die Schuhe haben sollte, die ihnen Selbstbewusstsein vermitteln, und das ist der eigentliche Grund, warum ich gerne mit ShoeDazzle zusammenarbeiten wollte", sagt Rita Ora.

In dieser Saison dreht sich alles um Selbstvertrauen und Stellungnahme, genau wie bei Rita. Mit der Rita Ora x ShoeDazzle Kollektion kann sich endlich jede Frau die Freiheit leisten, ihre eigene Stilrichtung zu entfalten. Petra Fukuda, Chief Marketing Officer bei ShoeDazzle sagt: „ShoeDazzle ist stolz auf die Partnerschaft mit Rita Ora, denn sie verkörpert tatsächlich die ShoeDazzle-Frau - mutig, sexy und cool."

Zudem starten Rita Ora und ShoeDazzle auch den Women of the Future Fund. Bei diesem Fonds handelt es sich um eine Investition in Höhe von USD 100.000, der an drei Frauen vergeben wird, die in der Kreativbranche tätig sind. Mit dieser Förderungsbeihilfe wollen ShoeDazzle und Rita Ora Frauen, die Kunst schaffen, eine lebensverändernde Gelegenheit bieten, um die Welt schöner und fairer zu machen.

SHOEDAZZLE x RITA ORA

ShoeDazzle x Rita Ora Bilder zur Aktion: https://www.dropbox.com/sh/g82hd65q6d1otxw/AAAhmXLJDUPCboTRN57F6xKZa?dl=0

ShoeDazzle x Rita Ora Kollektion: https://www.dropbox.com/sh/aktdipu7713rxdx/AACmNV0ponPkEfeFzwZO-ke5a?dl=0

ShoeDazzle x Rita Ora Video zur Aktion: https://www.dropbox.com/sh/qyqeffbob25w8me/AAAsJ7jcBo9_bxshwWDN4ESZa?dl=0

Instagram: @shoedazzle

Website: https://www.shoedazzle.com/RitaOra

RITA ORA BIO:

Rita Ora ist eine international gefeierte Sängerin und Songwriter mit vier Singles auf Platz 1 in den britischen Charts. Mit insgesamt 13 Hits unter den Top-10 hält zum allerersten Mal eine britische Künstlerin die Spitzenposition in Großbritannien inne. Ihr letztes Album Phoenix wurde weltweit von mehr als 3,7 Zuschauer online angesehen, brachte 3 Platin-Singles hervor und enthält den Song „Lonely Together", bei dem sie mit Avicii zusammenarbeitete, der den Best Dance VMA bei der MTV Video Music Awards 2018 erhielt. Darüber hinaus landete ihr Debütalbum Ora, als Nr.1 in den britischen Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Rita ist auch ein Multi-Talent und Branchenführerin in den Bereichen Fernsehen, Kultur und Mode.

SHOEDAZZLE BIO:

ShoeDazzle.com ist ein Top-Anbieter für Millionen von Schuhsüchtigen und Modefans. ShoeDazzle wurde 2009 gegründet und hat mit einer neuen Kollektion exklusiver Produkte, die monatlich veröffentlicht wird, ein personalisiertes, modebewusstes, absolut erschwingliches Einkaufserlebnis geschaffen. Die innovative VIP-Mitgliedschaft für seine vielen treuen Kunden bietet exklusive Vergünstigungen und Privilegien. ShoeDazzle ist Mitglied der TechStyle-Modemarken, zu denen auch JustFab, Fabletics, Savage X Fenty, und FabKids zählen.

KONTAKT: Chris Turk, 732-485-8744, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1283325/Rita_Ora_x_ShoeDazzle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1295071/ShoeDazzle_Logo.jpg

Weitere Links

http://ShoeDazzle.com



SOURCE ShoeDazzle