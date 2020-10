Arrêtez de payer la mode trop cher ! Rita Ora annonce une nouvelle collaboration avec ShoeDazzle

Rita s'est associée à ShoeDazzle pour que la mode soit à la portée de chacune, à un prix incroyable. D'une soirée glamour à une journée shopping dans les rues de Londres, ces looks sont tout ce dont vous avez besoin pour profiter de cette saison. « J'ai toujours voulu avoir ma propre collection de chaussures. Je la voulais chic et accessible. C'est pourquoi ce partenariat avec ShoeDazzle a été si spécial ! » , a déclaré Rita Ora.

Rita Ora n'a jamais peur de transformer constamment son apparence et vous non plus, ne devriez pas avoir peur. Des talons de soirée aux baskets, des cuissardes aux bottes de combat, cette collection a tout pour plaire. Désormais, tous ses fans, quel que soit leur budget, peuvent eux aussi sortir et s'amuser en ayant du style. « Je crois que la mode peut être un moyen créatif de s'exprimer librement. Je pense qu'il est important que nous ayons tous et toutes accès à des chaussures qui nous donnent confiance en nous et c'est ce qui a vraiment motivé mon désir de collaborer avec ShoeDazzle », a ajouté Rita Ora.

Confiance et prise de décision sont au cœur de cette saison, tout comme pour Rita Ora. Avec la collection Rita Ora x ShoeDazzle, chaque femme peut enfin s'offrir la liberté d'avoir sa propre histoire de mode. Petra Fukuda, responsable marketing de ShoeDazzle, a déclaré : « ShoeDazzle est fière de s'associer à Rita Ora, car elle est la quintessence de ce qu'est la femme ShoeDazzle : audacieuse, sexy et cool. »

Rita Ora et ShoeDazzle ont en outre décidé de lancer le Women of the Future Fund. Ce fonds, qui représente 100 000 $, sera accordé sous forme de subventions à trois femmes qui travaillent dans des industries créatives. Avec cette aide financière, ShoeDazzle et Rita Ora souhaitent offrir une occasion exceptionnelle à des femmes qui créent des œuvres d'art de faire du monde un endroit plus beau et plus équitable.

SHOEDAZZLE x RITA ORA

Images de la campagne ShoeDazzle x Rita Ora : https://www.dropbox.com/sh/g82hd65q6d1otxw/AAAhmXLJDUPCboTRN57F6xKZa?dl=0

Collection ShoeDazzle x Rita Ora : https://www.dropbox.com/sh/aktdipu7713rxdx/AACmNV0ponPkEfeFzwZO-ke5a?dl=0

Vidéo de la campagne ShoeDazzle x Rita Ora : https://www.dropbox.com/sh/qyqeffbob25w8me/AAAsJ7jcBo9_bxshwWDN4ESZa?dl=0

Instagram : @shoedazzle

Site Web : https://www.shoedazzle.com/RitaOra

BIOGRAPHIE DE RITA ORA :

Rita Ora est une auteure-compositrice-interprète de renommée internationale avec quatre singles no 1 au Royaume-Uni. Elle détient en outre le record du nombre de singles classés dans le Top 10 pour une artiste britannique dans toute l'histoire du Royaume-Uni avec un total de 13 singles. Son dernier album, intitulé Phoenix, a été écouté plus de 3,7 milliards de fois dans le monde entier, a donné lieu à 3 disques de platine pour des singles. Cet album inclut par ailleurs le titre « Lonely Together », réalisé en collaboration avec Avicii, qui a remporté le prix Best Dance VMA aux MTV Video Music Awards 2018. Enfin, son premier album, Ora, a été, dès sa sortie, no 1 dans les hit-parades britanniques. Il est en outre devenu disque de platine. Artiste aux multiples talents, Rita est une personnalité en vue du monde de la télévision, de la culture et la mode.

À PROPOS DE SHOEDAZZLE :

ShoeDazzle.com est une destination de choix pour des millions de fans de chaussures et autres accros à la mode. Fondée en 2009, ShoeDazzle a créé une expérience d'achat personnalisée, résolument mode et abordable avec une nouvelle collection d'exclusivités qui paraît chaque mois. Son option d'adhésion VIP innovante offre des avantages et privilèges à sa fameuse clientèle fidèle. ShoeDazzle est un membre de la famille de marques de mode TechStyle, qui comprend également JustFab, Fabletics, Savage X Fenty et FabKids.

