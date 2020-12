Storz & Bickel feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung von 100 Volcano Classic Signature Edition Verdampfern, graviert und mit 24-karätigem Gold überzogen

Storz & Bickel haben den Verdampfer-Markt buchstäblich erfunden. „Der Volcano Classic ist für seine hervorragende Handwerkskunst, sein elektromechanisches Design und seine unübertroffene Verdampfungserfahrung begehrt", sagte Jürgen Bickel, Gründer und Geschäftsführer von Storz & Bickel. „Mit der Herausgabe dieser Gedenkedition mit hohem Sammlerwert bieten wir langjährigen Markenliebhabern und -kennern das hochwertigste Verdampfungserlebnis der Welt."

Die Volcano Classic Signature Edition ist online erhältlich und beinhaltet folgende Besonderheiten:

Eingraviertes Logo, Gerätenummer (1-100) und Unterschriften von Markus Storz und Jürgen Bickel

und Jürgen Bickel Mit 24-karätigem Gold überzogene Kegel, Füllkammereinsätze, Siebe und Metallelemente

komplett schwarz-goldene Optik mit schwarzen Tasten

Exklusive Jubiläumsbox mit Werbeartikeln in einer limitierten Edition (T-Shirt und Pin)

Ein USB-Stick mit dem Storz & Bickel Dokumentarfilm

Eine gedruckte Broschüre zum 20. Jubiläum

Storz & Bickel hat außerdem eine Volcano Classic Gold Edition herausgebracht, die ab sofort erhältlich ist und einen mit 24-karätigem Gold überzogenen Heißlufterzeuger enthält.

Der Verkauf der Volcano Classic Signature Edition beginnt um 7 Uhr Eastern Time, am Freitag, dem 4. Dezember 2020 auf https://www.storz-bickel.com/signature-volcano .

Weitere Informationen über Storz & Bickel finden Sie unter www.storz-bickel.com .

Informationen zur Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ: CGC ) ist ein weltweit führendes, diversifiziertes Konsumgüterunternehmen für Cannabis- und Cannabinoidprodukte, das von der Leidenschaft angetrieben wird, Leben zu verbessern, das Verkaufsverbot zu beenden und Gemeinschaften zu stärken, indem das volle Potenzial von Cannabis freigesetzt wird. Wir nutzen die Erkenntnisse der Konsumenten und eigene Forschung, um qualitativ hochwertige Produktvarianten in verschiedenen Formaten anzubieten, zu denen Trockenblumen, Öl, Softgel-Kapseln, Aufgussgetränke, essbare und topische Formate zählen. Wir haben ebenfalls Verdampfergeräte von Canopy Growth und dem Branchenführer Storz & Bickel in unserem Programm. Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spektrum-Systems klassifiziert, und ist sowohl in Kanada als auch in Deutschland marktführend. Mit unseren preisgekrönten Marken Tweed und Tokyo Smoke sprechen wir unsere erwachsenen Verbraucher an und wir konnten uns eine loyale Anhängerschaft aufbauen, indem wir uns auf Produkte höchster Qualität konzentrieren und enge Beziehungen mit unseren Kunden pflegen. Canopy Growth ist auf dem Gesundheits- und Wellness-Verbrauchermarkt durch BioSteel-Sportnahrung und This Works Haut- und Schlafprodukte in wichtigen Märkten wie Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa vertreten und hat über unsere CBD-Marken First & Free und Martha Stewart zusätzliche staatlich zugelassene CBD-Produkte in den Vereinigten Staaten eingeführt. Canopy Growth hat eine Partnerschaft mit Fortune 500 Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com .

