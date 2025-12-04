Sunshare stellt „Glory" auf der Solar Solutions Düsseldorf vor: Balkonkraftwerk-Sicherheit neu definiert mit Semi-Solid-Technologie in Automobilqualität

DÜSSELDORF, Deutschland, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sunshare, ein technologischer Innovator im Bereich der Balkon-Solarstrom-Speichersysteme, hat auf der Solar Solutions Düsseldorf offiziell sein neuestes Balkon-Energiespeichersystem „Glory" vorgestellt. Als Antwort auf die kritische Herausforderung der Batteriesicherheit in Wohnumgebungen führt Glory die firmeneigene eXtraSolid™-Technologie ein, die eine der ersten Anwendungen von Semi-Solid-State-Batterien nach Automobilstandard (EV-Grade) in kompakten Heimspeichern darstellt.

Neuer Maßstab für Sicherheitsstandards

Sunshare Glory Semi-Solid Balcony Power Storage System

Sunshare hob die „Active + Passive"-Sicherheitsfeatures von Glory hervor, die auf dem lokalen Markt auf großes Interesse stießen. Zu den wichtigsten Sicherheitsspezifikationen gehören:

Semi-Solid-State-Batterie nach Automobilstandard (EV-Grade): Durch die Verwendung einer halbfesten Elektrolytstruktur zur Minimierung des Leckagerisikos weisen die Zellen eine außergewöhnliche thermische Stabilität auf. Sie werden in Wärmekammern auf eine Widerstandsfähigkeit von 150 °C getestet (20 °C höher als die typischen LFP-Grenzwerte) und gewährleisten, dass selbst bei extremen Nagelpenetrationstests kein Brand- oder Explosionsrisiko besteht.

Physische Widerstandsfähigkeit: Die Einheit hält einem Druck von 300 kN (ca. 30 Tonnen) stand – das Dreifache des Standards für typische Batteriezellen – und besteht Aufpralltests nach militärischen Standards.

Brandschutz: Er verfügt über ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem, das automatisch aktiviert wird, um potenzielle Risiken ohne manuelles Eingreifen zu neutralisieren.

Intelligente Überwachung: Ein cloudbasiertes BMS, das rund um die Uhr Frühwarnungen für den Zustand der Batterie liefert.

Langfristige Investition für private Haushalte

Neben der Sicherheit ist Glory auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Das System hat eine Lebensdauer von über 7.000 Zyklen (ca. 20 Jahre) und liegt damit 30 % über dem Branchendurchschnitt für LFP-Batterien. Die verlängerte Lebensdauer bedeutet eine geschätzte Ersparnis von 5.135 Euro im Vergleich zu Standardlösungen mit 15-jähriger Lebensdauer und bietet eine solide Investitionsrendite (ROI).

Das System arbeitet zuverlässig von -20 °C bis 55 °C und verfügt über eine automatische Heiztechnologie für den Winterbetrieb.

„Mit Glory bringen wir die strengen Sicherheitsstandards der Elektroautoindustrie in die Haushalte", sagt Michael Zhang, Direktor von Sunshare. „Unser Ziel ist es, eine solide Lösung zu bieten, die Familien mindestens zwei Jahrzehnte lang zuverlässig dient."

Informationen zu Sunshare

Sunshare wurde 2023 als Unternehmen der Sungrow-Gruppe gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Balkon-PV-Anlagen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Sunshare hat sich der Mission „Green power for life moments" verschrieben und bietet sichere, effiziente und intelligente Systeme für saubere Energie an, die erneuerbare Energien für Haushalte auf der ganzen Welt zugänglich und zuverlässig machen.

Weitere Informationen: https://sunsharetek.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2834969/glory_pr.jpg