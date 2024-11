SwitchBot bietet bis zu 40% Rabatt am Black Friday 2024

TOKYO, Japan, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- SwitchBot, eine führende Marke für smarte Nachrüst- und Automatisierungslösungen, freut sich, zum Black Friday 2024 Rabatte von bis zu 40 % anzubieten. Die Black Friday-Rabatte gelten vom 21. November bis zum 2. Dezember und bieten die perfekte Gelegenheit für alle Smart-Home-Enthusiasten, ihr Zuhause mit den innovativen und durchdacht designten Produkten von SwitchBot zu unschlagbaren Preisen aufzurüsten.

Wichtigste Black Friday 2024 - Angebote

Lock Pro + Hub Mini Matter-fähig + Keypad Touch

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Zuhauses mit dem SwitchBot Lock Pro – jetzt im Bundle mit dem Keypad Touch für ein noch bequemeres Benutzererlebnis und dem Hub Mini Matter-fähig für eine umfassendere Smart-Home-Integration. Mit diesem Bundle unterstützt der Lock Pro bis zu 15 verschiedene Entriegelungsmethoden, ist mit den meisten Schlössern kompatibel und kann per Fingerabdruck, Zugangscode, SwitchBot-App oder Sprachbefehlen gesteuert werden. Er bietet schlüssellosen Zugang, Fernzugriff und Echtzeit-Benachrichtigungen und lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug oder Änderungen an der Tür einfach installieren.



Black Friday Preis: 179.99€ (25% Rabatt)

Produktlinks: Amazon DE / SwitchBot Website



SwitchBot Bodenreinigungsroboter S10

Der SwitchBot S10 bietet ein fortschrittliches, freihändiges Reinigungserlebnis mit seinem Dual-Station-Design, das Funktionen wie Auto-Nachfüllung, Auto-Entleerung und Auto-Absaugung umfasst. Mit einer speziellen Wasserstation, die an das vorhandene Sanitärsystem im Haushalt der Nutzer angeschlossen ist, sorgt der S10 für gründliche Reinigung ohne manuellen Eingriff. Er verfügt über eine leistungsstarke Saugleistung, den selbstreinigenden RevoRoll™-Rollenmopp und eine fortschrittliche Navigationstechnologie. Dank der einzigartigen RinseSync™-Technologie kann der S10 seinen Mopp während des Reinigungsvorgangs automatisch reinigen, was für noch mehr Komfort und weniger Schmutzübertragung sorgt. Darüber hinaus kann der S10 auch den Wassertank des SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchters (Auto-Nachfüllung) automatisch auffüllen, um ein noch stärker automatisiertes Smart-Home-Erlebnis für die Nutzer zu schaffen.



Black Friday Preis: 679.99€ (38% Rabatt)

Produktlinks: Amazon DE / SwitchBot Website



SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2 Monitor)

SwitchBot Meter Pro ist eine Umweltüberwachungslösung, die Verbrauchern hilft, die Bedingungen im Innen- und Außenbereich problemlos zu überwachen. Auf dem Display können Benutzer Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Komfortindex sowie Datum und Uhrzeit auf einen Blick sehen. Der Komfortindex lässt sich im Bereich über die App frei einstellen, sodass Sie die Luftqualität Ihres Zuhauses bequem anpassen können. Das Gerät ist in zwei Modellen erhältlich: Meter Pro und Meter Pro (CO2 Monitor). Beide Modelle können Umgebungsdaten für Innen- und Außenbereiche anzeigen, wobei das Meter Pro (CO2 Monitor) zusätzlich die CO₂-Konzentration anzeigt. In Verbindung mit dem SwitchBot Hub liefert das Gerät lokale Wettervorhersagen, und Benutzer können über die App oder das Smart-Home-Gerät ihrer Wahl Benachrichtigungen erhalten und so stets über Veränderungen in der Umgebung informiert bleiben.



Black Friday Preis: Meter Pro: 26.24€ (25.01% Rabatt) Meter Pro (CO2 Monitor): 52.49€ (25% Rabatt)

Produktlinks: Meter Pro: Amazon DE / SwitchBot Website Meter Pro (CO2 Monitor): Amazon DE / SwitchBot Website





SwitchBot Minisaugroboter K10+ Pro

Als kleinster und gleichzeitig leistungsstärkster Saugroboter der Welt ist der SwitchBot K10+ Pro perfekt geeignet, um enge Räume zu erreichen und gleichzeitig eine leistungsstarke Reinigung zu gewährleisten. Dank der innovativen Mapping-Technologie und der Selbstentleerungsfunktion ermöglicht der K10+ Pro eine effiziente Reinigung mit minimalem Wartungsaufwand. Nutzer müssen sich bis zu 90 Tage lang nicht um den Staubbeutel kümmern.



Black Friday Preis: 399.99€ (33.33% Rabatt)

Produktlinks: Amazon DE / SwitchBot Website

Weitere Angebote

Zusätzlich zu diesen vorgestellten Produkten bietet SwitchBot während dieser Aktion Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Artikel sowie weitere großartige Angebote für eine breite Palette anderer Geräte, darunter die SwitchBot Smart Tracker-Karte, SwitchBot Curtain 3, SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 3K usw. Die Produkte von SwitchBot sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Zuhause einfügen und für hohen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sorgen. Rüsten Sie Ihr Zuhause mit den innovativen Lösungen von SwitchBot auf und profitieren Sie an diesem Prime Day von erheblichen Einsparungen.

SwitchBot Black Friday-Angebote sind vom 21. November bis zum 2. Dezember 2024 verfügbar. Für vollständige Informationen zu den Angeboten besuchen Sie bitte die SwitchBot Amazon DE oder die offizielle Website*,um die perfekten Ergänzungen für Ihr Smart Home-Setup zu finden.

*Bitte beachten Sie, dass die Rabattpolitik in verschiedenen Ländern/Regionen unterschiedlich ist.

