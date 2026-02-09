SwitchBot bringt KI Hub auf den Markt - den weltweit ersten lokalen Home-KI-Agenten mit Unterstützung für OpenClaw

TOKYO, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Home-Robotics-Systemen, gab heute die Markteinführung von SwitchBot KI Hub bekannt, dem weltweit ersten lokalen Home-KI-Agenten mit Unterstützung für OpenClaw, ein Open-Source-Framework für autonome KI-Agenten.

SwitchBot AI Hub x OpenClaw Demo Video Speed Speed SwitchBot AI Hub

Durch die Kombination von Edge-AI-Computing, Vision-Language-Modellen (VLM) und einer einheitlichen Smart-Home-Steuerung in einem einzigen Hub erkennt KI Hub reale Ereignisse über angeschlossene Kameras, ermöglicht KI-gestützte Automatisierungen und fungiert in Verbindung mit Frigate als lokales NVR-System. In Kombination mit OpenClaw können Nutzer Geräte steuern, auf KI-Modelle zugreifen und die Hausautomatisierung ganz natürlich über alltägliche Chat-Apps verwalten.

Die offizielle Unterstützung für den Betrieb von OpenClaw auf dem SwitchBot KI Hub soll bis Ende Februar eingeführt werden, während der erweiterte Zugriff auf SwitchBot Skills über OpenClaw bis Ende März ausgerollt werden soll.

Erster lokaler Home-KI-Agent mit Unterstützung für OpenClaw

Im Gegensatz zu cloud- oder PC-basierten OpenClaw-Implementierungen bietet SwitchBot KI Hub eine echte OpenClaw-Unterstützung für einen dauerhaft aktiven KI-Betrieb – kostengünstiger und komfortabler.

Ab Ende Februar können Nutzer OpenClaw direkt auf dem SwitchBot KI Hub ausführen und so eine einfachere und kosteneffizientere Lösung im Vergleich zu PC-basierten Implementierungen nutzen. Nach Abschluss der Einrichtung erhalten Nutzer über einen OpenClaw-Bot-Kontakt Zugriff auf eine Reihe von Large-Language-KI-Modellen in bis zu 50 Chat-Apps, darunter WhatsApp, iMessage und Discord. Gleichzeitig kann OpenClaw über entsprechende Skills auf Smart-Home-Geräte plattformübergreifend zugreifen, darunter Home Assistant, Apple Home und Google Home.

Bis Ende März können Nutzer über OpenClaw auf SwitchBot Skills zugreifen und mithilfe von Chat-Apps sowohl lokal als auch über das Vision-Language-Modell (VLM) Geräte verwalten, die mit KI Hub verbunden sind, sowie auf KI Hub erstellte Hausautomatisierungen steuern.

Als eigenständig auf persönlichen Geräten laufende Lösung bietet KI Hub eine dedizierte, isolierte Umgebung für die KI-Ausführung, die zum Schutz persönlicher Daten beiträgt und gleichzeitig Bereitstellungszeit und Systemaufwand reduziert.



Erster Edge-Hub mit VLM-Ausstattung

Eigenständig eingesetzt fungiert SwitchBot KI Hub als intelligenter Edge-Hub, der menschenähnliches visuelles Verständnis, KI-gestützte Automatisierung und datenschutzorientiertes Videomanagement vereint.

In Zusammenarbeit mit SwitchBot Pan/Tilt Kamera 2K/3K Plus, SwitchBot Smart Videotürklingel oder beliebigen RTSP-Kameras von Drittanbietern nutzt KI Hub Vision-Language-Modelle (VLM), um reale Ereignisse zu interpretieren, Zusammenfassungen zu erstellen, eine KI-gestützte Videosuche zu ermöglichen, tägliche Hausberichte bereitzustellen und präzisere Benachrichtigungen auszugeben.

Diese KI-Zusammenfassungen können zudem als Automatisierungsauslöser verwendet werden, sodass Nutzer innerhalb von Sekunden komplexe Hausautomatisierungen erstellen und Reaktionen gezielt auf Szenarien wie Sicherheit, Familienfürsorge und Haustierbetreuung abstimmen können.

Darüber hinaus integriert KI Hub ein lokales, von Frigate unterstütztes NVR-System mit Unterstützung für bis zu acht Kameras, geräteinterner Gesichtserkennung, kostenloser lokaler Videoaufzeichnung, hausweiter Überwachung auf einem einzigen Bildschirm sowie erweiterbarem lokalen Speicher von bis zu 16 TB.

Als erster Edge-Hub von SwitchBot verbindet er sich zudem mit über 100 SwitchBot-Geräten, unterstützt Matter-Bridging für bis zu 30 SwitchBot-Produkte, Dual-Band-WLAN, erweiterte Bluetooth-Abdeckung, schnellere lokale Automatisierungen für Bluetooth-Produkte sowie eine optionale Home-Assistant-Installation und bietet damit eine stabile, reaktionsschnelle Grundlage für ganzheitliche Hausintelligenz.

Die ultimative Smart-Home-Automatisierung mit KI Hub und OpenClaw

In Kombination mit OpenClaw ermöglicht SwitchBot KI Hub eine natürliche, dialogbasierte Steuerung des Smart Homes, sodass Nutzer über Alltagssprache mit ihrer Wohnumgebung interagieren können.

Nutzer können OpenClaw nach dem Status ihres Zuhauses fragen, etwa zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Luftqualität, Videoaufnahmen von mit KI Hub verbundenen Kameras anzeigen, einzelne Geräte wie Lampen oder Klimaanlagen steuern sowie Smart-Home-Szenen starten. Diese Befehle lassen sich nicht nur auf direkt mit KI Hub verbundene Geräte anwenden, sondern auch auf Geräte und Automatisierungen, die bereits auf anderen Smart-Home-Plattformen eingerichtet sind, auf die OpenClaw Zugriff hat.

Über die reine Reaktion auf Nutzeranfragen hinaus kann OpenClaw Nutzer auch proaktiv unterstützen, indem es frühere Verhaltensweisen und Gewohnheiten speichert, erfasste Daten vor dem Hintergrund dieser Erinnerung analysiert und daraus rechtzeitig Vorschläge ableitet oder Nutzer zu passenden Aktionen auffordert. Erkennt beispielsweise die SwitchBot Smart Video Doorbell eine Person an der Tür, kann KI Hub das Ereignis erfassen und über OpenClaw ein Bild in den vom Nutzer genutzten Chat-Apps senden, sodass der Nutzer entscheiden kann, ob die Tür aus der Ferne für die betreffende Person entriegelt werden soll.

Durch diese Kombination aus Erinnerung, Wahrnehmung, Analyse und Ausführung arbeiten SwitchBot KI Hub und OpenClaw zusammen, um ein intelligenteres, reaktionsschnelleres und stärker nutzerzentriertes Smart-Home-Erlebnis zu ermöglichen.

Preis und Verfügbarkeit

SwitchBot KI Hub wird über die offizielle SwitchBot-Website und den Amazon-Store erhältlich sein, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 259,99 EUR. Die offizielle OpenClaw-Unterstützung wird bis Ende Februar per Software-Update aktiviert.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Website von SwitchBot und folgen Sie SwitchBot auf X, Instagram, Facebook und YouTube.

Media Kit:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14YPDkMZC2pJQmV2oJ3inXiYkgJGoTy70

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2889863/05___SwitchBot_AI_Hub_x_OpenClaw_Demo_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889864/1_4x__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/5778682/SwitchBot_LOGO.jpg